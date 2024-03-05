Збитки України через війну Росії: Шуляк назвала суму

Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Сума збитків України внаслідок російської агресії складає більше 480 млрд доларів. Найбільш постраждалими секторами є інфраструктура та житло. І оскільки найбільший запит в українців буде саме на будівельні матеріали, їх можна виробляти безпосередньо в Україні.

Про це в коментарі Новини.LIVE розповіла голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

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За словами депутатки та голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, український бізнес, сплачуючи податки в Україні і створюючи тут робочі місця, не лише забезпечує функціонування ЗСУ, а й загалом підтримує обороноздатність держави. Адже кошти наших міжнародних партнерів не можна витрачати ні на озброєння, ні на заробітні плати військових.

"На все це йдуть кошти саме українського бізнесу. Тому ми маємо допомагати йому, створювати такі умови, аби він хотів працювати та розвиватися саме в Україні. Це завдання парламенту, виконавчої влади і безпосередньо органів місцевого самоврядування, які повинні конкурувати за розміщення виробничих підприємств у своїх громадах", — уточнила Шуляк.

Також, за її словами, в Україні має створюватися та розвиватися галузь будівельних матеріалів. І оскільки від російської війни найбільше постраждало житло та інфраструктура, найбільший запит у держави буде саме на будівельні матеріали.

Олена Шуляк. Фото: Новини.LIVE

"Говорячи про відновлення, буквально нещодавно Світовий банк випустив третє дослідження вже із оціненою сумою збитків у 480 млрд доларів. Дуже постраждала інфраструктура та житло. Величезний запит у нас буде на будівельні матеріали для відновлення", — розповіла Шуляк.

Згідно одного із досліджень, каже депутатка, 90% будівельних матеріалів можна виробляти в Україні. Також потрібно створювати заводи по виробництву скла, що наразі є дефіцитною продукцією для країни. І потенціал в українського бізнесу на всі ці речі є, підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, під час Конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо Україна та Японія підписала 56 документів про співпрацю. Серед них — меморандуми, міжурядові угоди, домовленості між бізнесами та представниками місцевої влади.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

