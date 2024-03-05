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Шуляк назвала сумму ущерба Украины от войны России

5 марта 2024 06:36
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Убытки Украины из-за войны России: Шуляк назвала сумму
Последствия ракетного удара по Киеву. Фото: Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Сумма ущерба Украины в результате российской агрессии составляет более 480 млрд долларов. Наиболее пострадавшими секторами есть инфраструктура и жилье. И поскольку самый большой запрос у украинцев будет именно на строительные материалы, их можно производить непосредственно в Украине.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

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По словам депутата и главы комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, украинский бизнес, уплачивая налоги в Украине и создавая здесь рабочие места, не только обеспечивает функционирование ВСУ, но и в целом поддерживает обороноспособность государства. Ведь средства наших международных партнеров нельзя тратить ни на вооружение, ни на заработную плату военных.

"На все это идут средства именно украинского бизнеса. Поэтому мы должны помогать ему, создавать такие условия, чтобы он хотел работать и развиваться именно в Украине. Это задача парламента, исполнительной власти и непосредственно органов местного самоуправления, которые должны конкурировать за размещение производственных предприятий в своих общинах", — уточнила Шуляк.

Также, по ее словам, в Украине должна создаваться и развиваться отрасль строительных материалов. И поскольку от российской войны больше всего пострадало жилье и инфраструктура, самый большой запрос у государства будет именно на строительные материалы.

Елена Шуляк
Елена Шуляк. Фото: Новини.LIVE

"Говоря о восстановлении, буквально недавно Всемирный банк выпустил третье исследование уже с оцененной суммой убытков в 480 млрд долларов. Очень пострадала инфраструктура и жилье. Огромный запрос у нас будет на строительные материалы для восстановления", — рассказала Шуляк.

Согласно одному из исследований, говорит депутат, 90% строительных материалов можно производить в Украине. Также нужно создавать заводы по производству стекла, которые являются дефицитной продукцией для страны. И потенциал у украинского бизнеса на все эти вещи есть, подытожила Шуляк.

Напомним, во время Конференции по экономическому развитию и восстановлению в Токио Украина и Япония подписали 56 документов о сотрудничестве. Среди них – меморандумы, межправительственные соглашения, договоренности между бизнесами и представителями местных властей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Мининфраструктуры
экономический рост
экономика
война в Украине

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