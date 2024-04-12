Шмигаль заявив, що для об'єктів критичної інфраструктури закуплять РЕБ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Фото: slovoidilo.ua

Кабінет Міністрів України схвалив фінансування для придбання засобів радіоелектронної боротьби. Вони будуть використані для захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад у п'ятницю, 12 квітня.

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Він заявив, що основним завданням уряду на даний момент є підтримка енергетичної галузі, яка зазнала значних руйнувань від дій ворога.

Уряд зосереджує зусилля на трьох ключових напрямках:

Швидкі ремонти та відновлення. Прем'єр-міністр повідомив, що роботи з ремонту та відновлення енергетичних об’єктів ведуться цілодобово. Він додав, що нещодавно відбулася зустріч з послами G7. Також Україна отримала допомогу від Литви, яка надала необхідне обладнання для ТЕЦ. Децентралізація енергосистеми. Шмигаль розповів, що вже працює понад 120 малими когенераційними установками, і важливо продовжувати розвивати цей напрямок на регіональному рівні. Посилення системи ППО. Прем'єр заявив, що уряд ухвалив рішення про фінансування закупівлі засобів радіоелектронної боротьби для захисту критичної інфраструктури.

Також серед пріоритетів уряду є будівництво оборонних рубежів, забезпечення безпеки громадян, підтримка та відновлення економіки.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, яким областям спрямують найбільше коштів на укриття для шкіл.

Раніше ми писали, що уряд виділив додаткові кошти на будівництво оборонних рубежів.