Шмигаль заявил, что для объектов критической инфраструктуры закупят РЭБ

Премьер-министр Денис Шмигаль. Фото: slovoidilo.ua

Кабинет Министров Украины одобрил финансирование на приобретение средств радиоэлектронной борьбы. Они будут использоваться для защиты объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Конгресса местных и региональных властей в пятницу, 12 апреля.

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Как правительство планирует поддержать энергетическую сферу

Он заявил, что основной задачей правительства на данный момент является поддержка энергетической отрасли, которая испытала значительные разрушения от действий врага.

Правительство сосредотачивает усилия на трех ключевых направлениях:

Быстрые ремонты и обновления. Премьер-министр сообщил, что работы по ремонту и восстановлению энергетических объектов ведутся круглосуточно. Он добавил, что недавно прошла встреча с послами G7. Также Украина получила помощь от Литвы, предоставившей необходимое оборудование для ТЭЦ. Децентрализация энергосистем. Шмыгаль рассказал, что уже работает более 120 малых когенерационных установок и важно продолжать развивать это направление на региональном уровне. Усиление системы ПВО. Премьер заявил, что правительство приняло решение о финансировании закупки средств радиоэлектронной борьбы для защиты критической инфраструктуры.

Также среди приоритетов правительства есть строительство оборонных рубежей, обеспечение безопасности граждан, поддержка и восстановление экономики.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, каким областям направят больше средств на укрытие для школ.

Ранее мы писали, что правительство выделило дополнительные средства на строительство оборонных рубежей.