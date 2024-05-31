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Шмигаль відреагував на петицію про заборону сервісів пошуку та бронювання ліків

31 травня 2024 17:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Шмигаль відповів на петицію із закликом не забороняти сервіси пошуку та бронювання ліків
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відреагував на петицію із закликом не забороняти сервіси пошуку та бронювання ліків. Зокрема, йдеться про Tabletki.ua.

Про це йдеться на сайті Кабміну у п'ятницю, 31 травня.

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Шмигаль відповів, що під час громадського обговорення проєкту постанови виникли ряд зауважень і пропозицій. Він зазначив, що його буде переглянуто і вдосконалено, враховуючи суспільний інтерес.

У проєкті на сайті Держлікслужби йшлося, щоб дозволити українцям бронювати ліки лише на сайтах аптек. Відповідно під заборону повинні були потрапити прайс-агрегатори та маркетплейси, що надають інформацію.

Нагадаємо, в Україні може закритися сервіс бронювання ліків в аптеках Tabletki.ua. У компанії вважають, що влада витісняє прайс-агрегатори з фармринку. 

Також в Україні очікується різке подорожчання медикаментів. Ціни можуть підскочити одразу на 15%.

Україна
Денис Шмигаль
українці
ліки
аптеки

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