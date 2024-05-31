Шмыгаль ответил на петицию с призывом не запрещать сервисы поиска и бронирования лекарств

Шмыгаль отреагировал на петицию о запрете сервисов поиска и бронирования лекарств
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на петицию с призывом не запрещать услуги поиска и бронирования лекарств. В частности, речь идет о Tabletki.ua.
Об этом говорится на сайте Кабмина в пятницу, 31 мая.
Запрет онлайн-сервисов поиска лекарств
Шмыгаль ответил, что в ходе общественного обсуждения проекта постановления возник ряд замечаний и предложений. Он отметил, что он будет пересмотрен и усовершенствован, учитывая общественный интерес.
В проекте на сайте Гослекслужбы говорилось, чтобы позволить украинцам бронировать лекарства только на сайтах аптек. Соответственно под запрет должны были попасть прайс-агрегаторы и маркетплейсы, предоставляющие информацию.
Напомним, в Украине может закрыться сервис бронирования лекарства в аптеках Tabletki.ua. В компании считают, что власти вытесняют прайс-агрегаторы с фармрынка.
Также в Украине ожидается резкое подорожание медикаментов. Цены могут подскочить сразу на 15%.
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