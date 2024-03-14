Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Що означає поява танків у російських добровольців, які воюють на території РФ arrow

Що означає поява танків у російських добровольців, які воюють на території РФ

14 березня 2024 05:51
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Що означає поява танків у російських добровольців, які воюють на території РФ
Бійці Сибірського батальйону. Фото: Telegram-канал Сибірського батальйону
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Атака російських добровольчих формувань на прикордонні області Росії допоможе Україні тим, що окупантам доведеться відтягувати війська на свою територію для протидії антипутінським добровольцям. А поява у арсеналі РДК та легіону "Свобода России" танків є позитивною новиною — значить, їхнє фінансування збільшилося.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

Читайте також:

Війну не переверне, але увагу окупантів відтягне

За словами Петра Черника, серйозно, кардинально перевернути хід війни похід російських антипутінських добровольців на територію РФ не зможе.

"Та все ж окупантам доведеться відтягувати частину військ, для того аби закрити кордон і воювати проти своїх же співвітчизників", — наголосив полковник ЗСУ.

Росія отримала проблему з танками

Появу важкої бронетехніки у російських добровольців Петро Черник оцінив позитивно.

"Це чудова новина. Це означає, що фінансування цих структур зросло, а, оскільки вони отримали можливість використовувати танки – це, своєю чергою значитиме, що росіяни таки отримають на своїй території проблеми військового характеру", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 березня, на територію прикордонних з Україною областей — Курської та Бєлгородської — на танках заїхали озброєні громадяни РФ. Розпочалися бойові дії, які росіяни називають "спеціальна визвольна операція".

Боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський в інтерв`ю Новини.LIVE розповів усі подробиці цієї операції.

росіяни
Петро Черник
війна в Україні
добровольці
Легіон "Свобода Росії"
Росія
РДК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше