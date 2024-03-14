Що означає поява танків у російських добровольців, які воюють на території РФ

Бійці Сибірського батальйону. Фото: Telegram-канал Сибірського батальйону

Атака російських добровольчих формувань на прикордонні області Росії допоможе Україні тим, що окупантам доведеться відтягувати війська на свою територію для протидії антипутінським добровольцям. А поява у арсеналі РДК та легіону "Свобода России" танків є позитивною новиною — значить, їхнє фінансування збільшилося.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Війну не переверне, але увагу окупантів відтягне

За словами Петра Черника, серйозно, кардинально перевернути хід війни похід російських антипутінських добровольців на територію РФ не зможе.

"Та все ж окупантам доведеться відтягувати частину військ, для того аби закрити кордон і воювати проти своїх же співвітчизників", — наголосив полковник ЗСУ.

Росія отримала проблему з танками

Появу важкої бронетехніки у російських добровольців Петро Черник оцінив позитивно.

"Це чудова новина. Це означає, що фінансування цих структур зросло, а, оскільки вони отримали можливість використовувати танки – це, своєю чергою значитиме, що росіяни таки отримають на своїй території проблеми військового характеру", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 березня, на територію прикордонних з Україною областей — Курської та Бєлгородської — на танках заїхали озброєні громадяни РФ. Розпочалися бойові дії, які росіяни називають "спеціальна визвольна операція".

Боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський в інтерв`ю Новини.LIVE розповів усі подробиці цієї операції.