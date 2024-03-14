Що означає поява танків у російських добровольців, які воюють на території РФ
Атака російських добровольчих формувань на прикордонні області Росії допоможе Україні тим, що окупантам доведеться відтягувати війська на свою територію для протидії антипутінським добровольцям. А поява у арсеналі РДК та легіону "Свобода России" танків є позитивною новиною — значить, їхнє фінансування збільшилося.
Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.
Війну не переверне, але увагу окупантів відтягне
За словами Петра Черника, серйозно, кардинально перевернути хід війни похід російських антипутінських добровольців на територію РФ не зможе.
"Та все ж окупантам доведеться відтягувати частину військ, для того аби закрити кордон і воювати проти своїх же співвітчизників", — наголосив полковник ЗСУ.
Росія отримала проблему з танками
Появу важкої бронетехніки у російських добровольців Петро Черник оцінив позитивно.
"Це чудова новина. Це означає, що фінансування цих структур зросло, а, оскільки вони отримали можливість використовувати танки – це, своєю чергою значитиме, що росіяни таки отримають на своїй території проблеми військового характеру", — підкреслив експерт.
Нагадаємо, що сьогодні, 12 березня, на територію прикордонних з Україною областей — Курської та Бєлгородської — на танках заїхали озброєні громадяни РФ. Розпочалися бойові дії, які росіяни називають "спеціальна визвольна операція".
Боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський в інтерв`ю Новини.LIVE розповів усі подробиці цієї операції.
Читайте Новини.LIVE!