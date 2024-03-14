Что означает появление танков у российских добровольцев, воюющих на территории РФ

Бойцы Сибирского батальона. Фото: Telegram-канал Сибирского батальона

Атака российских добровольческих формирований на приграничные области России поможет Украине тем, что оккупантам придется оттягивать войска на свою территорию для противодействия антипутинским добровольцам. А появление в арсенале РДК и легиона "Свобода России" танков является положительной новостью — значит, их финансирование увеличилось.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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По словам Петра Черника, серьезно, кардинально перевернуть ход войны поход российских антипутинских добровольцев на территорию РФ не сможет.

"И все же оккупантам придется оттягивать часть войск, для того чтобы закрыть границу и воевать против своих же соотечественников", — подчеркнул полковник ВСУ.

Россия получила проблему с танками

Появление тяжелой бронетехники у российских добровольцев Петр Черник оценил положительно.

"Это отличная новость. Это означает, что финансирование этих структур выросло, а поскольку они получили возможность использовать танки — это в свою очередь будет значить, что россияне таки получат на своей территории проблемы военного характера", — подчеркнул эксперт.

Напомним, что сегодня, 12 марта, на территорию приграничных с Украиной областей — Курской и Белгородской — на танках въехали вооруженные граждане РФ. Начались боевые действия, которые россияне называют "специальной освободительной операцией".

Боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский в интервью Новини.LIVE рассказал все подробности этой операции.