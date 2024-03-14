Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Что означает появление танков у российских добровольцев, воюющих на территории РФ arrow

Что означает появление танков у российских добровольцев, воюющих на территории РФ

14 марта 2024 05:51
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Что означает появление танков у российских добровольцев, воюющих на территории РФ
Бойцы Сибирского батальона. Фото: Telegram-канал Сибирского батальона
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Атака российских добровольческих формирований на приграничные области России поможет Украине тем, что оккупантам придется оттягивать войска на свою территорию для противодействия антипутинским добровольцам. А появление в арсенале РДК и легиона "Свобода России" танков является положительной новостью — значит, их финансирование увеличилось.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

Читайте также:

Войну не перевернет, но внимание оккупантов отвлечет

По словам Петра Черника, серьезно, кардинально перевернуть ход войны поход российских антипутинских добровольцев на территорию РФ не сможет.

"И все же оккупантам придется оттягивать часть войск, для того чтобы закрыть границу и воевать против своих же соотечественников", — подчеркнул полковник ВСУ.

Россия получила проблему с танками

Появление тяжелой бронетехники у российских добровольцев Петр Черник оценил положительно.

"Это отличная новость. Это означает, что финансирование этих структур выросло, а поскольку они получили возможность использовать танки — это в свою очередь будет значить, что россияне таки получат на своей территории проблемы военного характера", — подчеркнул эксперт.

Напомним, что сегодня, 12 марта, на территорию приграничных с Украиной областей — Курской и Белгородской — на танках въехали вооруженные граждане РФ. Начались боевые действия, которые россияне называют "специальной освободительной операцией".

Боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский в интервью Новини.LIVE рассказал все подробности этой операции.

россияне
Петр Черник
война в Украине
добровольцы
Легіон "Свобода Росії"
Россия
РДК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше