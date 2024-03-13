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Ще п'ятеро українських дітей виїхали з окупованої частини Херсонської області

13 березня 2024 11:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ще п'ятеро українських дітей виїхали з окупованої частини Херсонської області
Діти, які виїхали з окупованої частини Херсонської області. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Ще п'ятеро українських дітей виїхали з тимчасово окупованої частини Херсонської області. Це четверо рідних братиків і сестричок (12, 11, 10, 7 років) та 17-річний хлопець. 

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у Telegram у середу, 13 березня.

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Повернення дітей на підконтрольну Україні територію 

Мама чотирьох дітей розповіла, як у їхньому населеному пункті ставилися до тих, хто відмовляється отримувати російські паспорти, як погрожують у випадку, коли діти відмовляються ходити у вже російську школу, та як на очах дітей окупанти били їх батька.

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Діти, які виїхали з окупованої частини Херсонської області. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Одна з її доньок потребує роботи з психологом, адже мама помітила, як дівчинка плаче уві сні.

"17-річний юнак, який самотужки виїхав з окупації, через свій вік переховувався від росіян, адже його могли б змусити вступати до збройних лав РФ. Тож, аби не брати до рук зброї і не воювати проти своїх, він ухвалив рішення — виїхати на підконтрольну Батьківщині територію. Це вчинок справжнього патріота! Пишаюся!" — наголосив Лубінець.

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Діти, які виїхали з окупованої частини Херсонської області. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

За його словами, наразі дітям допомагатимуть із оформленням документів, влаштуванням до навчальних закладів тощо. До того ж із ними працюватимуть спеціалісти, які нададуть необхідну медичну, психологічну, гуманітарну та соціальну допомогу, а відповідні держоргани зафіксують з їх слів факти російських злочинів, свідками яких вони стали. 

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Хлопчик, який виїхав з окупованої частини Херсонської області. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Лубінець розповів, що це відбувається у Центрі захисту прав дитини, який покликаний оцінити потреби повернутих дітей та консолідувати зусилля для допомоги цим дітям і їх родинам.

"Українські діти, які перебувають на ТОТ чи в РФ, часто самостійно шукають шляхи, як повернутися додому або виїхати на підконтрольну Україні територію. Тому теза про бажання повернення українських дітей назад до РФ — неправдива і безвідповідальна. Адже наша держава надає базу, яка необхідна після повернення", — додав Лубінець.

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Допис Лубінця. Фото: скриншот
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Допис Лубінця. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки офіційно стали учасником Міжнародної коаліції. Вона виступає за повернення українських дітей, яких депортували до Росії.

Також 10 лютого за сприяння Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій до України вдалося повернути ще одну дитину, яка перебувала на території, зайнятій російськими загарбниками. На початку повномасштабного вторгнення дитина гостювала у дідуся з бабусею і не змогла виїхати до приходу окупантів. 

війна
діти
українці
Україна
Херсонська область
окупанти
Дмитро Лубінець
окупація

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