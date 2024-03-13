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Еще пятеро украинских детей выехали из оккупированной части Херсонской области

13 марта 2024 11:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Еще пятеро украинских детей выехали из оккупированной части Херсонской области
Дети, которые выехали из оккупированной части Херсонской области. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Еще пятеро украинских детей выехали из временно оккупированной части Херсонской области. Это четверо родных братиков и сестричек (12, 11, 10, 7 лет) и 17-летний парень.

Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец в Telegram в среду, 13 марта.

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Мама четырех детей рассказала, как в их населенном пункте относились к тем, кто отказывается получать российские паспорта, как угрожают в случае, когда дети отказываются ходить в российскую школу, и как на глазах детей оккупанты избивали их отца.

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Дети, выехавшие из оккупированной части Херсонской области. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Одна из ее дочерей нуждается в работе с психологом, ведь мама заметила, как девочка плачет во сне.

"17-летний юноша, который самостоятельно выехал из оккупации, из-за своего возраста скрывался от россиян, ведь его могли бы заставить вступать в вооруженные ряды РФ. Поэтому, чтобы не брать в руки оружие и не воевать против своих, он принял решение — выехать на подконтрольную Родине территорию. Это поступок настоящего патриота! Горжусь!" — отметил Лубинец.

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Дети, выехавшие из оккупированной части Херсонской области. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

По его словам, сейчас детям будут помогать с оформлением документов, устройством в учебные заведения и др. К тому же с ними будут работать специалисты, которые окажут необходимую медицинскую, психологическую, гуманитарную и социальную помощь, а соответствующие госорганы зафиксируют с их слов факты российских преступлений, свидетелями которых они стали. 

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Мальчик, выехавший из оккупированной части Херсонской области. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Лубинец рассказал, что это происходит в Центре защиты прав ребенка, который призван оценить потребности возвращенных детей и консолидировать усилия для помощи этим детям и их семьям.

"Украинские дети, которые находятся на ВОТ или в РФ часто самостоятельно ищут пути, как вернуться домой или выехать на подконтрольную Украине территорию. Поэтому тезис о желании возвращения украинских детей обратно в РФ — ложный и безответственный. Ведь наше государство предоставляет базу, которая необходима после возвращения", — добавил Лубинец.

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Пост Лубинца. Фото: скриншот
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Пост Лубинца. Фото: скриншот

Напомним, что Соединенные Штаты Америки официально стали участником Международной коалиции. Она выступает за возвращение украинских детей, депортированных в Россию.

Также 10 февраля при содействии Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Украину удалось вернуть еще одного ребенка, который находился на территории, занятой российскими захватчиками. В начале полномасштабного вторжения ребенок гостил у дедушки с бабушкой и не смог выехать до прихода оккупантов.

война
дети
украинцы
Украина
Херсонская область
оккупанты
Дмитрий Лубинец
оккупация

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