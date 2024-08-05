Саміт миру у Швейцарії — Ботсвана доєдналася до комюніке

Засідання Саміту миру у Швейцарії. Фото: Офіс президента України

До підписання спільного комюніке, ухваленого під час Саміту миру у Швейцарії доєдналася й Ботсвана. Рішення південноафриканської країни привітав президент України Володимир Зеленський.

Про це глава держави написав у Twitter у понеділок, 5 серпня.

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У своєму зверненні глава держави подякував уряду південноафриканської країни за підтримку України.

"Високо цінуємо наші дружні відносини й вагомий внесок Ботсвани у справу підтримання глобальної безпеки та стабільності. Своїми діями Ботсвана демонструє чітку відданість міжнародному праву, цілям і принципам Статуту ООН, а також підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її зусиль із відновлення справедливого миру", — написав Зеленський.

Також він додав, що захищаючи спільні принципи для однієї країни, Україна захищає їх для всіх, і посилює "всі миролюбні нації світу".