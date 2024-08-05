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Еще одна страна Африки подписала коммюнике Саммита мира — Зеленский рассказал детали

5 августа 2024 16:08
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Саммит мира в Швейцарии — Ботсвана присоединилась к принятому коммюнике
Заседание саммита мира в Швейцарии. Фото: Офис президента Украины
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

К подписанию совместного коммюнике, принятого во время Саммита мира в Швейцарии, присоединилась и Ботсвана. Решение южноафриканской страны приветствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом глава государства написал в Twitter в понедельник, 5 августа.

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В своем обращении глава государства поблагодарил правительство южноафриканской страны за поддержку Украины.

"Высоко ценим наши дружеские отношения и весомый вклад Ботсваны в дело поддержки глобальной безопасности и стабильности. Своими действиями Ботсвана демонстрирует четкую приверженность международному праву, целям и принципам Устава ООН, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее усилий по восстановлению справедливого" – написал Зеленский.

Также он добавил, что, защищая общие принципы для одной страны, Украина защищает их для всех, и усиливает "все миролюбивые нации мира".

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Скриншот сообщения Зеленского

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