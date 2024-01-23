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Шахраї використовують Укренерго в новій схемі — що відомо

23 січня 2024 21:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Шахраї використовують Укренерго в новій схемі — що відомо
Введення банківських даних. Фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні з'явилася нова шахрайська схема. Вона стосується обміну освітлювальних лампочок та нібито винагороди за них.

Про це повідомляє Укренерго.

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Нова шахрайська схема

"Шахраї знову використовують назву нашої компанії у своїх цілях. Наголошуємо — "Укренерго" не обмінює жодних лампочок, тим більше не видає за них винагороду", — йдеться у повідомленні.

Там закликали українців не переходити за подібними посиланнями та не заповнювати жодних заявок, які пропонують в таких оголошеннях.

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Фейкове оголошення. Фото: Укренерго

"Контактні дані, які там пропонується вказати, шахраї можуть використати у своїх цілях. Будь ласка, надсилайте скарги на такі неправдиві повідомлення і не допускайте їх поширення", — зазначили в Укренерго.

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Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, що клієнти держфінустанови "ПриватБанк" скаржаться на списання кредитних коштів невідомими особами. У банку пояснили, що потрібно зробити в такій ситуації та чи можна повернути гроші.

Також ми писали, що одеситка купила автомобіль на закордонному онлайн-аукціоні, але стала жертвою інтернет-шахрая. Перевізник машини перепродав її іншому мешканцю міста.

українці
гроші
шахрайство
Укренерго
лампи

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