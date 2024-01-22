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На Рівненщині жінка надіслала аферистам 40 тис. грн — в поліції розповіли про схему шахраїв

22 січня 2024 08:42
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Рівненщині жінка надіслала аферистам 40 тис. грн — в поліції розповіли про схему шахраїв
Шахрай тримає телефон та банківську картку. Ілюстративне фото: Freepik
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Україні почала діяти чергова схема шахраїв, де вони вимагають гроші в людей, вказуючи, що хтось із близьких потрапив у поліцію. На Рівненщині пенсіонерка стала жертвою злочинців та перерахувала на картку аферистів свої заощадження — майже 40 тисяч гривень.

Про це повідомляє Поліція Рівненської області.

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Деталі афери з пенсіонеркою на Рівненщині

За даними поліції, до відділку звернулася 68-річна жінка, яка перерахувала кошти шахраям. До пенсіонерки надійшов мобільний дзвінок, у якому жінка почула голос доньки.

"Плачучи, вона повідомила, що перебуває у відділку поліції. Її затримали, бо, коли виходила з магазину, вдарила дверима дитину та розбила їй голову", — вказали в поліції.

Згодом до телефону підійшла "поліцейська" та переконала жінку в тому, що спілкувалася з батьками потерпілої дівчинки. Вона вказала, що уникнути написання заяви можна, якщо компенсується вартість лікування.

"Відтак, постійно розмовляючи по телефону, пенсіонерка переказала 20 тисяч гривень. Потому псевдополіцейська повідомила, що стан дитини погіршився та потрібно перерахувати ще 20 тисяч гривень. Тож потерпіла декількома платежами перерахувала ще 19 500 грн", — додали в поліції.

Після цього пенсіонерка зв'язалася зі своєю донькою та зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

За фактом викрадення коштів розпочато досудове розслідування в поліції Рівненської області. 

Як вберегтися від нової шахрайської схеми

Правоохоронці закликають громадян, що при подібних дзвінках варто покласти слухавку та зателефонувати близьким, щоб уникнути втрати коштів.

Правила безпеки, яких слід дотримуватися, якщо до вас телефонують із твердженням, що "ваша дитина потрапила в поліцію, але можна вирішити питання за гроші":

  • покладіть слухавку;
  • перевірте, де ваш родич та зв'яжіться з ним;
  • повідомте про подію поліції за номером 102.
Правила, як вберегтися від шахраїв
Правила, як вберегтися від шахраїв. Фото: поліція рівненської області
Скриншот допису поліції
Скриншот допису поліції

Нагадаємо, одеситка, яка купила автомобіль на закордонному онлайн-аукціоні, стала жертвою інтернет-шахрая. Перевізник машини перепродав її іншому мешканцю міста.

Додамо, на Львівщині правоохоронці повідомили сімейній парі про підозру в шахрайстві. Вони розміщували в мережі Інтернет оголошення про виготовлення посвідчень водія, брали гроші, а потім зникали. 

афера
поліція
Рівненська область
Україна
пенсіонери
шахрайство

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