На Ровенщине женщина послала аферистам 40 тыс. грн — в полиции рассказали о схеме мошенников

Мошенник держит телефон и банковскую карту. Иллюстративное фото: Freepik

В Украине начала действовать очередная схема мошенников, где они требуют деньги у людей, указывая, что кто-то из близких попал в полицию. В Ровенской области пенсионерка стала жертвой преступников и перечислила на карточку аферистов свои сбережения — почти 40 тысяч гривен.

Об этом сообщает Полиция Ровенской области.

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По данным полиции, в участок обратилась 68-летняя женщина, которая перечислила средства мошенникам. К пенсионерке поступил мобильный звонок, в котором женщина услышала голос дочери.

"Плача, она сообщила, что находится в отделении полиции. Ее задержали, потому что, когда выходила из магазина, ударила дверью ребенка и разбила ему голову", — указали в полиции.

Позже к телефону подошла "полицейская" и убедила женщину в том, что общалась с родителями потерпевшей девочки. Она указала, что избежать написания заявления можно, если компенсируется стоимость лечения.

"Следовательно, постоянно разговаривая по телефону, пенсионерка перечислила 20 тысяч гривен. Потом псевдополицейская сообщила, что состояние ребенка ухудшилось и нужно перечислить еще 20 тысяч гривен. Поэтому потерпевшая несколькими платежами перечислила еще 19 500 грн", — добавили в полиции.

После этого пенсионерка связалась со своей дочерью и поняла, что стала жертвой мошенников.

По факту похищения средств начато досудебное расследование в полиции Ровенской области.

Как уберечься от новой мошеннической схемы

Правоохранители призывают граждан, что при подобных звонках следует положить трубку и позвонить по телефону близким, чтобы избежать потери средств.

Правила безопасности, которых следует соблюдать, если вам звонят с утверждением, что "ваш ребенок попал в полицию, но можно решить вопрос за деньги":

положите трубку;

проверьте, где ваш родственник и свяжитесь с ним;

сообщите о случившемся полиции по номеру 102.

Правила, как уберечься от мошенников. Фото: полиция Ровенской области

Скриншот поста полиции

Напомним, одесситка, купившая автомобиль на зарубежном онлайн-аукционе, стала жертвой интернет-мошенника. Перевозчик машины перепродал ее другому жителю города.

Добавим, во Львовской области правоохранители сообщили семейной паре о подозрении в мошенничестве. Они размещали в сети Интернет объявления об изготовлении водительских удостоверений, брали деньги, а затем исчезали.