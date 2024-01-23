Мошенники используют Укрэнерго в новой схеме — что известно

Ввод банковских данных. Фото: Общественное

В Украине появилась новая мошенническая схема. Она касается обмена осветительных лампочек и якобы вознаграждения за них.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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Новая мошенническая схема

"Мошенники снова используют название нашей компании в своих целях. Отмечаем — "Укрэнерго" не обменивает никаких лампочек, тем более не выдает за них вознаграждение", — говорится в сообщении.

Там призвали украинцев не переходить по подобным ссылкам и не заполнять никаких заявок, предлагаемых в таких объявлениях.

Фейковое объявление. Фото: Укрэнерго

"Контактные данные, которые там предлагается указать, мошенники могут использовать в своих целях. Пожалуйста, отправляйте жалобы на такие ложные сообщения и не допускайте их распространения", —- отметили в Укрэнерго.

Скриншот сообщения Укрэнерго

Напомним, что клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" жалуются на списание кредитных средств неизвестными лицами. В банке объяснили, что нужно сделать в такой ситуации и можно ли вернуть деньги.

Также мы писали, что одесситка купила автомобиль на зарубежном онлайн-аукционе, но стала жертвой интернет-мошенника. Перевозчик машины перепродал ее другому жителю города.