Шахед залетів на територію Білорусі — карта пересування

"Шахед" з України знову залетів до Білорусі — маршрут пересування
Вночі безпілотник перетнув кордон Білорусі. "Шахед" пробув у повітряному просторі країни близько 30 хвилин, після чого повернувся на територію України.
Про це повідомив моніторинговий паблік "Беларускі Гаюн" у суботу, 14 вересня.
Безпілотник залетів на територію Білорусі
Повідомляється, що у ніч проти 14 вересня близько 04:10 безпілотник перетнув кордон Білорусі в районі Лоєва і залишався в повітряному просторі країни приблизно 30 хвилин.
За їхніми даними, дрон спочатку рухався на захід, а потім змінив курс на південний схід і повернувся на територію України. О 05:05 дрон був помічений у районі Славутича.
Під час входження "шахеда" в повітряний простір Білорусі над Гомельською областю патрулював винищувач ВПС Білорусі, який був піднятий з аеродрому Барановичі о 03:40.
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