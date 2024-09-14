Шахед залетел на территорию Беларуси — карта передвижения

Shahed-136 в небе. Фото: ua.depositphotos.com

Ночью беспилотник пересек границу Беларуси. "Шахед" пробыл в воздушном пространстве страны около 30 минут, после чего вернулся на территорию Украины.

Об этом сообщил мониторинговый паблик "Белорусский Гаюн" в субботу, 14 сентября.

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Сообщается, что в ночь на 14 сентября около 04:10 беспилотник пересек границу Беларуси в районе Лоева и оставался в воздушном пространстве страны примерно 30 минут.

По их данным, дрон сначала двигался на запад, а затем сменил курс на юго-восток и вернулся на территорию Украины. В 05:05 дрон был замечен в районе Славутича.

Примерный маршрут "шахеда" над Беларусью 14 сентября. Фото: "Белорусский Гаюн"

Во время вхождения "шахеда" в воздушное пространство Беларуси над Гомельской областью патрулировал истребитель ВВС Беларуси, поднятый с аэродрома Барановичи в 03:40.