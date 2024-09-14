В Молдове россиянам помогали незаконно получить вид на жительство

Следственные действия полиции в Молдове. Фото: скриншот

В Молдове разоблачили преступную группировку, которая незаконно выдавала россиянам виды на жительство и помогала получить молдовское гражданство. К сделке были причастны некоторые госслужащие страны.

Об этом сообщила Молдовская Служба внутренней защиты и противодействия коррупции МВД в пятницу, 13 сентября.

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В состав преступной группировки входили несколько человек, которые создали компании для консультации по миграции.

Деятельность компаний курировали и поддерживали некоторые работники Главного инспектората миграции в Молдове. Они одобряли заявки иностранцев на получение или восстановление молдовского гражданства, а также продолжали право на пребывание в стране, даже если это противоречило закону.

Служба внутренней защиты и противодействия коррупции МВД заявила, что там помогали и россиянам, которые хотели бежать в Молдову или остаться там жить во избежание мобилизации или влияния санкций.

Россияне напрямую или через посредников платили участнику группировки от 3000 до 10 000 долларов США, чтобы им помогли незаконно получить вид на жительство или восстановить гражданство Молдовы.

Полиция провела обыски в четверг, 12 сентября, в офисах трех компаний и в Генеральном инспекторате миграции. Изъяли более 90 тысяч долларов, более 12 тысяч евро, документы, контракты, мобильные телефоны и другие предметы. Продолжается следствие.