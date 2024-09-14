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Тікали від мобілізації — в Молдові викрили чиновників, які допомагали росіянам емігрувати

14 вересня 2024 12:04
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
У Молдові росіянам допомагали незаконно отримати посвідку на проживання
Слідчі дії поліції Молдови. Фото: скриншот
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У Молдові викрили злочинне угруповання, яке незаконно видавало росіянам посвідки на проживання та допомагало здобути молдовське громадянство. До оборудки були причетні декотрі держслужбовці країни.

Про це повідомила Молдовська Служба внутрішнього захисту та протидії корупції МВС у п'ятницю, 13 вересня.

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До складу злочинного угруповання входили декілька осіб, які створили компанії для консультації з питань міграції. 

Діяльність компаній курували та підтримували деякі працівники Головного інспекторату міграції в Молдові. Вони схвалювали заявки іноземців на отримання або відновлення молдавського громадянства, а також продовжували право на перебування в країні, навіть якщо це суперечило закону.

Служба внутрішнього захисту та протидії корупції МВС заявила, що там допомагали й росіянам, які хотіли втекти до Молдови або залишитись там жити, щоб уникнути мобілізації або впливу санкцій.

Росіяни напряму або через посередників платили учасникам угруповання від 3000 до 10 000 доларів США, щоб їм допомогли незаконно отримати посвідку на проживання або відновити громадянство Молдови.

Поліція провела обшуки в четвер, 12 вересня, в офісах трьох компаній, а також в Генеральному інспектораті міграції. Вилучили понад 90 тисяч доларів, понад 12 тисяч євро, а також документи, контракти, мобільні телефони та інші предмети. Триває слідство.

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