Шабунін різко відреагував на звинувачення СБУ в ухиленні від служби — його версія

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Фото: zmina.info

Голову Центру протидії корупції Віталія Шабуніна звинуватили у ухиленні від військової служби. Він, своєю чергою, вважає, що такі звинувачення є безпідставними.

Про це Шабунін написав у Telegram у суботу, 9 березня.

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Шабуніна звинувачують в ухиленні від військової служби, а також у підробці документів від НАЗК.

За словами голови ЦПК, він добровільно мобілізувався до ЗСУ у перші дні війни, тому звинувачення в "ухиленні від військової служби" безпідставні. Шабунін повідомив, що добровільно мобілізувався до ЗСУ у перші дні війни

Те саме стосується і "підробки документів від НАЗК". Шабунін повідомив, що в НАЗК електронний документообіг, тому підробити документи там неможливо.

"Обидві справи відкрили за зверненням "адвоката" Ростислава Кравця. Він є центром кремлівської мережі ТГ-каналів, а також прихвостнем Павла Вовка (голови ОАСК), який після захоплення Києва мав легалізувати Януковича", — повідомив Шабунін.

Повідомлення Віталія Шабуніна. Фото: скриншот

Нагадаємо, журналісти виявили сотні громадських організацій та благодійних фондів, які допомогли 2 248 чоловікам призовного віку виїхати з України за допомогою системи "Шлях".

Тим часом у Луцьку проходив суд над чоловіком, який допомагав ухилянтам стати багатодітними батьками. Він за гроші знаходив багатодітних жінок, які погоджувалися вписати військовозобов'язаних як офіційні батьки.