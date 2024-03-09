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Шабунін різко відреагував на звинувачення СБУ в ухиленні від служби — його версія

9 березня 2024 21:31
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Шабунін різко відреагував на звинувачення СБУ в ухиленні від служби — його версія
Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Фото: zmina.info
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Голову Центру протидії корупції Віталія Шабуніна звинуватили у ухиленні від військової служби. Він, своєю чергою, вважає, що такі звинувачення є безпідставними.

Про це Шабунін написав у Telegram у суботу, 9 березня.

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Шабуніна звинувачують в ухиленні від військової служби, а також у підробці документів від НАЗК.

За словами голови ЦПК, він добровільно мобілізувався до ЗСУ у перші дні війни, тому звинувачення в "ухиленні від військової служби" безпідставні. Шабунін повідомив, що добровільно мобілізувався до ЗСУ у перші дні війни

Те саме стосується і "підробки документів від НАЗК". Шабунін повідомив, що в НАЗК електронний документообіг, тому підробити документи там неможливо.

"Обидві справи відкрили за зверненням "адвоката" Ростислава Кравця. Він є центром кремлівської мережі ТГ-каналів, а також прихвостнем Павла Вовка (голови ОАСК), який після захоплення Києва мав легалізувати Януковича", — повідомив Шабунін.

Шабунін
Повідомлення Віталія Шабуніна. Фото: скриншот

Нагадаємо, журналісти виявили сотні громадських організацій та благодійних фондів, які допомогли 2 248 чоловікам призовного віку виїхати з України за допомогою системи "Шлях".

Тим часом у Луцьку проходив суд над чоловіком, який допомагав ухилянтам стати багатодітними батьками. Він за гроші знаходив багатодітних жінок, які погоджувалися вписати військовозобов'язаних як офіційні батьки.

ДБР
корупція
хабар
НАЗК
військовий призов
політики
звинувачення
ухилянти

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