Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Розписала 9 дітей на різних чоловіків, щоб не забрали на війну — суд розбирався зі схемою ухилянтів arrow

Розписала 9 дітей на різних чоловіків, щоб не забрали на війну — суд розбирався зі схемою ухилянтів

9 березня 2024 05:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Розписала 9 дітей на різних чоловіків, щоб не забрали на війну — суд розбирався зі схемою ухилянтів
Багатодітна Алла у залі судового засідання. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Луцьку відбувався суд над чоловіком, який допомагав ухилянтам ставати багатодітними батьками. Він за гроші знаходив багатодітних жінок, які погоджувалися вписати військовозобов'язаних як офіційних батьків. Одну з таких матерів викликали до суду як свідка, щоправда, жінка так і не змогла пригадати хто чий батько.

Про це розповіли в сюжеті ТРК "Аверс", який вийшов на YouTube в четвер, 7 березня.

Читайте також:

Дев'ять дітей і всі від різних чоловіків

Багатодітна Алла запевняла, що не знає підсудного, якого утримують під вартою.

"Я нічого не хочу говорити, тому що поліцейський мене сьогодні привіз. Він став мені говорити, що там тобі треба свідчити, бо тебе викликають. Він тож там говорив... Бачите, що він там понаписував, я тоже не знала. Я кажу, нашо ти мені збрехав, і нащо на людину набрехав, я його ніколи не бачила", — зазначила жінка.

За її словами, вона сама записала чоловіків як офіційних батьків своїх дітей, бо хвилювалася, щоб їх не мобілізували. Алла розповіла, що має дев'ятьох дітей від різних чоловіків, із кожним із яких раніше жила. Щоправда, чому вони всі колишні жильці з'явилися до неї на поріг 2023 року жінка так і не пояснила.

Багатодітна матір також заявила, що мешкала з кожним із чоловіків так давно, що навіть не згадає їхніх імен. До того ж має так багато дітей, що заплуталася, хто чий батько. Вона пояснила, що чоловіки їй телефонують та на картку, яких вона має аж три, надсилають кошти на утримання. Однак коли суддя попросив показати номери тих, хто телефонує, телефон у жінки раптово виявився розбитим.

Боротьба з ухилянтами

Нагадаємо, що в Дніпропетровській області ліквідували чергову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон.

Також ми писали, що прикордонники викрили групу ухилянтів, які намагалися втекти до Молдови. Один з чоловіків вирішив сховатися в кущах, проте це йому не допомогло.

суд
діти
Луцьк
мобілізація
війна в Україні
військовозобов'язані
війна
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити