Розписала 9 дітей на різних чоловіків, щоб не забрали на війну — суд розбирався зі схемою ухилянтів

Багатодітна Алла у залі судового засідання. Фото: скриншот

У Луцьку відбувався суд над чоловіком, який допомагав ухилянтам ставати багатодітними батьками. Він за гроші знаходив багатодітних жінок, які погоджувалися вписати військовозобов'язаних як офіційних батьків. Одну з таких матерів викликали до суду як свідка, щоправда, жінка так і не змогла пригадати хто чий батько.

Про це розповіли в сюжеті ТРК "Аверс", який вийшов на YouTube в четвер, 7 березня.

Читайте також:

Дев'ять дітей і всі від різних чоловіків

Багатодітна Алла запевняла, що не знає підсудного, якого утримують під вартою.

"Я нічого не хочу говорити, тому що поліцейський мене сьогодні привіз. Він став мені говорити, що там тобі треба свідчити, бо тебе викликають. Він тож там говорив... Бачите, що він там понаписував, я тоже не знала. Я кажу, нашо ти мені збрехав, і нащо на людину набрехав, я його ніколи не бачила", — зазначила жінка.

За її словами, вона сама записала чоловіків як офіційних батьків своїх дітей, бо хвилювалася, щоб їх не мобілізували. Алла розповіла, що має дев'ятьох дітей від різних чоловіків, із кожним із яких раніше жила. Щоправда, чому вони всі колишні жильці з'явилися до неї на поріг 2023 року жінка так і не пояснила.

Багатодітна матір також заявила, що мешкала з кожним із чоловіків так давно, що навіть не згадає їхніх імен. До того ж має так багато дітей, що заплуталася, хто чий батько. Вона пояснила, що чоловіки їй телефонують та на картку, яких вона має аж три, надсилають кошти на утримання. Однак коли суддя попросив показати номери тих, хто телефонує, телефон у жінки раптово виявився розбитим.

Боротьба з ухилянтами

Нагадаємо, що в Дніпропетровській області ліквідували чергову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон.

Також ми писали, що прикордонники викрили групу ухилянтів, які намагалися втекти до Молдови. Один з чоловіків вирішив сховатися в кущах, проте це йому не допомогло.