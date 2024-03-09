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Расписала 9 детей на разных мужчин, чтобы не забрали на войну — суд разбирался со схемой уклонистов

9 марта 2024 05:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Расписала 9 детей на разных мужчин, чтобы не забрали на войну — суд разбирался со схемой уклонистов
Многодетная Алла в зале судебного заседания. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Луцке проходил суд над мужчиной, который помогал уклонистам становиться многодетными родителями. Он за деньги находил многодетных женщин, которые соглашались вписать военнообязанных в качестве официальных родителей. Одну из таких матерей вызвали в суд как свидетеля, правда, женщина так и не смогла вспомнить кто отец.

Об этом рассказали в сюжете ТРК "Аверс", вышедшем на YouTube в четверг, 7 марта.

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Девять детей и все от разных мужчин

Многодетная Алла уверяла, что не знает подсудимого, которого держат под стражей.

"Я ничего не хочу говорить, потому что полицейский меня сегодня привез. Он стал мне говорить, что там тебе надо свидетельствовать, потому что тебя вызывают. Он там говорил... Видите, что он там понаписывал, я тоже не знала. Я говорю, зачем ты мне соврал, и зачем на человека врал, я его никогда не видела", — отметила женщина.

По ее словам, она сама записала мужчин как официальных родителей своих детей, потому что волновалась, чтобы их не мобилизовали. Алла рассказала, что у нее девять детей от разных мужчин, с каждым из которых раньше жила. Правда, почему все бывшие жильцы появились к ней на порог в 2023 году женщина так и не объяснила.

Многодетная мать также заявила, что жила с каждым из мужчин так давно, что даже не помнит их имен. К тому же у нее так много детей, что она запуталась, кто чей отец. Она объяснила, что мужчины ей звонят и на карточку, которых она имеет три, присылают средства на содержание. Однако когда судья попросил показать номера звонящих, телефон у женщины внезапно оказался разбитым.

Борьба с уклонистами

Напомним, что в Днепропетровской области ликвидировали очередную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу.

Также мы писали, что пограничники разоблачили группу уклонистов, пытавшихся бежать в Молдову. Один из мужчин решил спрятаться в кустах, но это ему не помогло.

суд
дети
Луцк
мобилизация
война в Украине
военнообязанные
війна
уклонисты

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