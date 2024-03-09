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Шабунин резко отреагировал на обвинение СБУ в уклонении от службы — его версия

9 марта 2024 21:31
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Шабунин резко отреагировал на обвинение СБУ в уклонении от службы — его версия
Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Фото: zmina.info
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина обвинили в уклонении от военной службы. Он, в свою очередь, считает, что такие обвинение безосновательные.

Об этом Шабунин написал в Telegram в субботу, 9 марта.

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Шабунин обвиняется в уклонении от военной службы, а также в подделке документов от НАПК.

По словам главы ЦПК, он добровольно мобилизовался в ВСУ в первые дни войны, поэтому обвинения в "уклонении от военной службы" безосновательны. Шабунин сообщил, что добровольно мобилизовался в ВСУ в первые дни войны.

То же самое касается и "подделки документов от НАПК". Шабунин сообщил, что в НАПК электронный документооборот, поэтому подделать документы там невозможно.

"Оба дела открыли по обращению "адвоката" Ростислава Кравца. Он является центром кремлевской сети ТГ-каналов, а также — прихвостнем Павла Вовка (председателя ОАСК), который после захвата Киева должен был легализовать Януковича", — сообщил Шабунин.

Шабунин
Сообщение Виталия Шабунина. Фото: скриншот

Напомним, журналисты обнаружили сотни общественных организаций и благотворительных фондов, которые помогли 2 248 мужчинам призывного возраста уехать из Украины с помощью системы "Шлях". 

Тем временем, в Луцке проходил суд над мужчиной, который помогал уклонистам стать многодетными родителями. Он за деньги находил многодетных женщин, которые соглашались вписать военнообязанных в качестве официальных родителей.

ГБР
коррупция
взятка
НАПК
военный призыв
политики
обвинение
уклонисты

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