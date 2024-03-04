Секретні документи та шифрування — ГУР зламало Міноборони РФ

Кіберфахівці під час роботи. Фото: Shutterstock

Кіберфахівці Головного управління розвідки МО України зламали Міноборони Росії. Україна отримала доступ до таємних документів, серверів та програмного забезпечення.

Про це повідомила пресслужба ГУР у понеділок, 4 березня.

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Кібератака на Міноборони РФ

У ГУР розповіли, що кіберфахівці здійснили DDoS-атаку на Міноборони Росії. Внаслідок цього, їм вдалось отримати доступ до серверів ворожого відомства.

У розвідці повідомили, що тепер українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало Міноборони Росії, а також ― масивом секретної службової документації російського міністерства війни.

ГУР зламало Міноборони РФ. Фото: t.me/DIUkraine

ГУР зламало Міноборони РФ. Фото: t.me/DIUkraine



ГУР зламало Міноборони РФ. Фото: t.me/DIUkraine 1 / 4

"Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між ＞2000 структурних одиниць силового відомства Росії. Одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського Міноборони та його ланок", — пояснили в ГУР.

Крім того, аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів МО РФ, а ще заступників, помічників, спеціалістів ― усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою "бюрократъ".

Також зазначається, що у розпорядженні воєнної розвідки України, наприклад, опинилась службова документація заступника міністра оборони РФ ― Іванова Тимура Вадимовича.

"Цей заступник Шойгу (міністра оборони Росії. — Ред.) відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною", — розповіли розвідники.

У відомстві наголосили, що робота у кіберпросторі Росії, спрямована на перешкоджання й параліч діяльності відповідальних за війну проти українського народу силових органів та посадовців держави-агресора, триває і це лише початок.

Скриншот допису ГУР в Telegram

Нагадаємо, 29 лютого українські кіберфахівці атакували найбільший російський електронний поштовий сервіс Mail.ru, зупинивши його роботу.

Раніше у Росії заявили про кібератаку на базу даних українських ТЦК СП, опублікувавши особисті дані 2600 співробітників військкоматів.

Незадовго до цього українські хакери здійснили кібератаку на російський інтернет-провайдер АКАДО, який надає послуги адміністрації президента Росії та ФСБ.