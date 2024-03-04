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Секретные документы и шифрование — ГУР сломало Минобороны РФ

4 марта 2024 09:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Секретные документы и шифрование — ГУР сломало Минобороны РФ
Киберспециалисты во время работы. Фото: Shutterstock
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Киберспециалисты Главного управления разведки МО Украины сломали Минобороны России. Украина получила доступ к тайным документам, серверам и программному обеспечению.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в понедельник, 4 марта.

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В ГУР рассказали, что киберспециалисты совершили DDoS-атаку на Минобороны России. В результате им удалось получить доступ к серверам вражеского ведомства.

В разведке сообщили, что теперь украинская спецслужба владеет программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало Минобороны России, а также массивом секретной служебной документации российского министерства войны.

  • Секретные документы и шифрование — ГУР сломало Минобороны РФ - фото 1
    ГУР сломило Минобороны РФ. Фото: t.me/DIUkraine
  • Секретные документы и шифрование — ГУР сломало Минобороны РФ - фото 2
    ГУР сломило Минобороны РФ. Фото: t.me/DIUkraine
  • Секретные документы и шифрование — ГУР сломало Минобороны РФ - фото 3
     
  • Секретные документы и шифрование — ГУР сломало Минобороны РФ - фото 4
    ГУР сломило Минобороны РФ. Фото: t.me/DIUkraine
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"Речь идет о приказах, отчетах, распоряжениях, докладах и других документах, циркулировавших между 2000 структурных единиц силового ведомства России. Полученная информация позволяет установить полное строение системы российского Минобороны и его звеньев", — пояснили в ГУР.

Кроме того, анализ полученных данных также помог идентифицировать генералитет, других высоких руководителей структурных подразделений МО РФ, а также заместителей, помощников, специалистов всех, кто использовал софт для электронного документооборота под названием "бюрократъ".

Также отмечается, что в распоряжении военной разведки Украины, например, оказалась служебная документация заместителя министра обороны РФ Иванова Тимура Вадимовича.

"Этот заместитель Шойгу (министра обороны России. - Ред.) сыграл важную роль в том, что кибератака стала успешной", — рассказали разведчики.

В ведомстве отметили, что работа в киберпространстве России, направленная на препятствование и паралич деятельности ответственных за войну против украинского народа силовых органов и должностных лиц государства-агрессора, продолжается и это только начало.

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Скриншот сообщения ГУР в Telegram

Напомним, 29 февраля украинские киберспециалисты атаковали самый большой российский электронный почтовый сервис Mail.ru, остановив его работу.

Ранее в России заявили о кибератаке на базу данных украинских ТЦК СП, опубликовав личные данные 2600 сотрудников военкоматов.

Незадолго до этого украинские хакеры совершили кибератаку на российский интернет-провайдер АКАДО, предоставляющий услуги администрации президента России и ФСБ.

Минобороны
кибератака
документы
Россия
"Секретные материалы"

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