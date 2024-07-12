Сейм Польщі. Фото: wikipedia.org

Сейм Польщі визнав депортацію 1944 року геноцидом кримськотатарського народу. Постанову схвалили 414 голосами "за", "проти" проголосували 16, а утрималися — двоє.

Про це повідомляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

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Депортація кримськотатарського народу

У прийнятій постанові вказується, що депортація кримських татар з Криму у 1944 році та її наслідки визнані актом геноциду кримськотатарського народу. Також зазначається, що в документі відзначені злочини РФ, які вона вчиняє під час військової агресії проти України.

"У травні 1944 року за злочинним наказом Сталіна за два дні понад 200 тисяч кримських татар були депортовані до Центральної Азії та Уралу, за тисячі кілометрів від своїх домівок, від рідного Криму. Щонайменше 46% кримськотатарського населення загинуло в дорозі в місця заслання та в перші роки депортації. На півострові тоді практично не залишилося корінного населення, а загарбники піддали його тотальній русифікації, знищуючи навіть найменші згадки про кримських татар", — йдеться у повідомленні.

У 2024 році минуло 80 років з того часу, коли радянський режим депортував увесь кримськотатарський народ з території Кримського півострова.

У 2015 році Україна, у 2019 році Латвія та Литва, а у 2022 році Канада визнали депортацію кримських татар з Криму актом геноциду.

Нагадаємо, в Україні 18 травня вшановували пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу. Цьогоріч відзначають 80-ті роковини депортації кримських татар — жахливого злочину, який став чорною сторінкою в історії нашого народу.

Також співачка Джамала пригадала, як депортували її родину 18 травня 1944 року. У день пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу вона розповіла, як пережила цю трагедію її прабабуся.