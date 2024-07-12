Сейм Польши признал депортацию 1944 года геноцидом крымскотатарского народа

Сейм Польши. Фото: wikipedia.org

Сейм Польши признал депортацию в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа. Постановление одобрили 414 голосами "за", "против" проголосовали 16, а воздержались — двое.

Об этом сообщает Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым.

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Депортация крымскотатарского народа

В принятом постановлении указывается, что депортация крымских татар из Крыма в 1944 году и его последствия признаны актом геноцида крымскотатарского народа. Также отмечается, что в документе отмечены преступления РФ, совершенные во время военной агрессии против Украины.

"В мае 1944 года по преступному приказу Сталина за два дня более 200 тысяч крымских татар были депортированы в Центральную Азию и Урал, за тысячи километров от своих домов, от родного Крыма. По меньшей мере 46% крымскотатарского населения погибло в дороге в места отправки и в первые годы депортации. На полуострове тогда практически не осталось коренного населения, а захватчики подвергли его тотальной русификации, уничтожая даже малейшие упоминания о крымских татарах", — говорится в сообщении.

В 2024 году исполнилось 80 лет с того времени, когда советский режим депортировал весь крымскотатарский народ с территории Крымского полуострова.

В 2015 году Украина, в 2019 году Латвия и Литва, а в 2022 году Канада признали депортацию крымских татар из Крыма актом геноцида.

Напомним, в Украине 18 мая чтили память жертв геноцида крымскотатарского народа. В этом году отмечают 80-ю годовщину депортации крымских татар — ужасного преступления, которое стало черной страницей в истории нашего народа.

Также певица Джамала вспомнила, как депортировали ее семью 18 мая 1944 года. В день памяти жертв геноцида крымскотатарского народа она рассказала, как пережила эту трагедию ее прабабушка.