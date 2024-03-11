Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow СБУ затримала дружину ексрегіонала, яка працювала на ФСБ arrow

СБУ затримала дружину ексрегіонала, яка працювала на ФСБ

11 березня 2024 10:07
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
СБУ затримала дружину екс-регіонала, яка працювала на ФСБ
Затримання зловмисниці. Фото: СБУ / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

СБУ затримала агентку ФСБ, яка збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області та виправдовувала збройну агресію РФ. Жінка виявилась дружина колишнього функціонера Партії регіонів, який до 2015 року очолював місцеву райраду.

Про це повідомляє Служба Безпеки України.

Читайте також:

Матеріали справи

За даними слідства, під впливом вказівок російських спецслужб затримана спробувала визначити місцезнаходження аеродромів з бойовою авіацією та гелікоптерами Збройних сил України, а також з’ясувати присутність протиповітряних об'єктів навколо авіаційних об'єктів.

Окрім цього, зловмисниця виявляла інтерес до геолокацій медичних закладів, де отримують лікування українські захисники, та розвідувала маршрути руху військових ешелонів.

"У разі отримання інформації агресор планував використати її для підготовки ракетно-дронових ударів по регіону", — розповідають правоохоронці. 

Внаслідок контрдиверсійних заходів працівники Служби безпеки України вчасно викрили російську агентку та систематично задокументували її злочинну діяльність, що призвело до її затримання.

Також під час розслідування було встановлено, що фігурантка з анонімного акаунту в "Однокласниках" закликала до підтримки РФ та виправдовувала вторгнення російських військ в Україну.

"За даними слідства, саме через свою антиукраїнську активність у забороненій соцмережі вона потрапила у поле зору ФСБ і була завербована", — йдеться у повідомленні. 

Під час обшуків у місці проживання затриманої були вилучені мобільні телефони та планшет, які вона використовувала для спілкування з ФСБ.

На сьогодні слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України. Зловмисниця перебуває під вартою, і їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що співробітницю Харківського метрополітену було викрито в поширенні пропаганди Кремля.

Раніше ми писали, що у Слов'янську СБУ затримала агентів РФ, які шукали розташування HIMARS.

СБУ
війна
Партії регіонів
Вінницька область
Колаборант

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування