СБУ затримала дружину екс-регіонала, яка працювала на ФСБ

Затримання зловмисниці. Фото: СБУ / Telegram

СБУ затримала агентку ФСБ, яка збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області та виправдовувала збройну агресію РФ. Жінка виявилась дружина колишнього функціонера Партії регіонів, який до 2015 року очолював місцеву райраду.

Про це повідомляє Служба Безпеки України.

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Матеріали справи

За даними слідства, під впливом вказівок російських спецслужб затримана спробувала визначити місцезнаходження аеродромів з бойовою авіацією та гелікоптерами Збройних сил України, а також з’ясувати присутність протиповітряних об'єктів навколо авіаційних об'єктів.

Окрім цього, зловмисниця виявляла інтерес до геолокацій медичних закладів, де отримують лікування українські захисники, та розвідувала маршрути руху військових ешелонів.

"У разі отримання інформації агресор планував використати її для підготовки ракетно-дронових ударів по регіону", — розповідають правоохоронці.

Внаслідок контрдиверсійних заходів працівники Служби безпеки України вчасно викрили російську агентку та систематично задокументували її злочинну діяльність, що призвело до її затримання.

Також під час розслідування було встановлено, що фігурантка з анонімного акаунту в "Однокласниках" закликала до підтримки РФ та виправдовувала вторгнення російських військ в Україну.

"За даними слідства, саме через свою антиукраїнську активність у забороненій соцмережі вона потрапила у поле зору ФСБ і була завербована", — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у місці проживання затриманої були вилучені мобільні телефони та планшет, які вона використовувала для спілкування з ФСБ.

На сьогодні слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України. Зловмисниця перебуває під вартою, і їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що співробітницю Харківського метрополітену було викрито в поширенні пропаганди Кремля.

Раніше ми писали, що у Слов'янську СБУ затримала агентів РФ, які шукали розташування HIMARS.