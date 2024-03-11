СБУ задержала жену экс-регионала, работавшую на ФСБ

Задержание злоумышленницы. Фото: СБУ / Telegram

СБУ задержала агентку ФСБ, которая собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию РФ. Женщина оказалась женой бывшего функционера Партии регионов, который до 2015 года возглавлял местный райсовет.

Об этом сообщает Служба Безопасности Украины .

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Материалы дела

По данным следствия, под влиянием указаний российских спецслужб, задержанная попыталась определить местонахождение аэродромов с боевой авиацией и вертолетами Вооруженных Сил Украины, а также выяснить присутствие противовоздушных объектов вокруг авиационных объектов.

Кроме того, злоумышленница проявляла интерес к геолокациям медицинских учреждений, где получают лечение украинские защитники, и разведывала маршруты движения военных эшелонов.

"В случае получения информации, агрессор планировал использовать ее для подготовки ракетно-дроновых ударов по региону", — рассказывают правоохранители.

В результате контрдиверсионных мер работники Службы безопасности Украины вовремя разоблачили российскую агентку и систематически задокументировали ее преступную деятельность, что привело к ее задержанию.

Также в ходе расследования было установлено, что фигурантка по анонимному аккаунту в "Одноклассниках" призвала к поддержке РФ и оправдывала вторжение российских войск в Украину.

"По данным следствия, именно из-за своей антиукраинской активности в запрещенной соцсети она попала в поле зрения ФСБ и была завербована", — говорится в сообщении.

Во время обысков в месте жительства задержанной были изъяты мобильные телефоны и планшет, которые она использовала для общения с ФСБ.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленница находится под стражей, и ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что сотрудница Харьковского метрополитена была разоблачена в распространении пропаганды Кремля.

Ранее мы писали, что в Славянске СБУ задержала агентов РФ, искавших расположение HIMARS.