Шукали розташування HIMARS — у Слов'янську СБУ затримала агентів РФ

Працівник СБУ. Фото: t.me/SBUkr

Служба безпеки затримала групу ворожих інформаторів на Донеччині, які шукали "слабкі місця" в обороні Слов’янська. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Про це повідомив пресцентр Служби безпеки України у п'ятницю, 8 березня.

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Правоохоронці розповіли, щоб спланувати повітряні атаки на місто, окупанти сподівались отримати від своїх поплічників орієнтовні геолокації зенітно-ракетних комплексів ЗСУ.

Крім того, загарбники хотіли отримати координати українських систем реактивної артилерії, у тому числі типу HIMARS.

"Також у зоні особливої уваги росіян були опорні пункти та блокпости на підступах до райцентру. У разі отримання ключових розвідданих рашисти хотіли знайти "слабкі місця" в обороні міста та "врахувати" їх під час нових масованих штурмів на цьому напрямку", — йдеться у повідомленні.

Як ворожі агенти почали співпрацювати з РФ

За даними слідства, на початку цього року вони вийшли на російську спецслужбу через свого знайомого — бойовика окупаційних угруповань Південного військового округу РФ. Комунікацію між собою підтримували через відеодзвінки у месенджері.

Для конспірації вони діяли окремо один від одного. А розвіддані збирали під час поїздок на власних авто вздовж прифронтової території, де приховано фіксували "потрібні" об’єкти.

Затримання колаборантів

Співробітники СБУ своєчасно ідентифікували російських інформаторів та викрили ворожі плани. Двох членів угруповання вдалося затримати. Ними виявились двоє місцевих жителів — працівник комунального підприємства та безробітний.

Затримання колаборанта. Фото: СБУ

Затримання колаборанта. Фото: СБУ

При обшуках у затриманих вилучили мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з агресором та чорнові "звіти" для ФСБ. Також в одного із фігурантів знайшли 90 набоїв до автомата АК-74.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмисникам про підозру за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, нещодавно у Києві Служба безпеки України затримала колаборантів, які агітували підтримувати "русский мир". Зрадники виправдовували збройну агресію Росії проти України та закликали до захоплення всієї території держави.

Раніше у Львівській області до 15 років ув'язнення засудили бойовика так званої "Луганської народної республіки". Чоловік був бійцем незаконного збройного формування та здійснював спостереження за діями Збройних сил України.