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Искали местоположение HIMARS — в Славянске СБУ задержала агентов РФ

8 марта 2024 11:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Искали местоположение HIMARS — в Славянске СБУ задержала агентов РФ
Сотрудник СБУ. Фото: t.me/SBUkr
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Служба безопасности задержала группу вражеских информаторов в Донецкой областе, которые искали "слабые места" в обороне Славянска. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины в пятницу, 8 марта.

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Правоохранители рассказали, чтобы спланировать воздушные атаки на город, оккупанты надеялись получить от своих приспешников ориентировочные геолокации зенитно-ракетных комплексов ВСУ.

Кроме того, захватчики хотели получить координаты украинских систем реактивной артиллерии, в том числе типа HIMARS.

"Также в зоне особого внимания россиян были опорные пункты и блокпосты на подступах к райцентру. В случае получения ключевых разведданных рашисты хотели найти "слабые места" в обороне города и "учесть" их во время новых массированных штурмов на этом направлении", — говорится в сообщении.

Как вражеские агенты начали сотрудничать с РФ

По данным следствия, в начале этого года они вышли на российскую спецслужбу из-за своего знакомого — боевика оккупационных группировок Южного военного округа РФ. Коммуникацию между собой поддерживали по видеозвонкам в мессенджере.

Для конспирации они действовали раздельно друг от друга. А разведданные собирали во время поездок на собственных авто вдоль прифронтовой территории, где скрыто фиксировали нужные объекты.

Задержание коллаборантов

Сотрудники СБУ своевременно идентифицировали российских информаторов и разоблачили вражеские планы. Двух членов группировки удалось задержать. Ими оказались двое местных жителей — работник коммунального предприятия и безработный.

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Задержание коллаборанта. Фото: СБУ
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Задержание коллаборанта. Фото: СБУ

При обыске у задержанных изъяли мобильные телефоны, которые они использовали для общения с агрессором и черные "отчеты" для ФСБ. Также у одного из фигурантов нашли 90 патронов к автомату АК-74.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленникам о подозрении за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

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Скриншот сообщения СБУ

Напомним, недавно в Киеве Служба безопасности Украины задержала коллаборантов, агитировавших поддерживать "русский мир". Предатели оправдывали вооруженную агрессию России против Украины и призывали к захвату всей территории государства.

Ранее во Львовской области к 15 годам тюрьмы приговорили боевика так называемой "Луганской народной республики". Мужчина был бойцом незаконного вооруженного формирования и осуществлял наблюдение за действиями Вооруженных сил Украины.

СБУ
суд
военные
Коллаборант
Славянск
война в Украине

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