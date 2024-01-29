СБУ заблокувала п'ять нових схем для ухилянтів — деталі

Затримання учасника. Фото: СБУ

Служба безпеки України ліквідувала ще п'ять схем для ухилення від мобілізації чоловіками призовного віку. Нелегально потрапити за кордон можна було за суму до 10 тис. доларів.

Про це повідомляє СБУ.

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Організаторів схем для ухилянтів вдалося затримати у різних регіонах України.

Вони пропонували військовозобов’язаним втекти до країн ЄС на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

"Вартість таких "послуг" оцінювали від 3 до 10 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості та способу втечі", — уточнили в СБУ.

Завдяки викриттю схеми правоохоронцям вдалося запобігти нелегальному переправленню за кордон понад 50 потенційних призовників.

Так, у Києві нейтралізовано злочинну групу, до якої входили двоє посадовців медзакладів та очільниця місцевої громадської організації. Вони підроблювали висновки лікарських обстежень щодо наявності тяжких діагнозів, на підставі чого чоловікам встановлювали інвалідність.

Затримання учасника. Фото: СБУ

У Чернівцях викрито трьох посадовців місцевих лікарень, які продавали фальшиві меддовідки про наявність психічних захворювань.

Щоб максимально приховати підробку, організатори оформлювали клієнтам госпіталізацію та виписки щодо проходження стаціонарного лікування.

Затримання учасника. Фото: СБУ

У Львові "на гарячому" затримали медпрацівницю. яка продавала підроблені висновки медико-соціальної експертизи про встановлення груп інвалідності.

Затримання учасника. Фото: СБУ

На Черкащині викрито очільницю приватної компанії у сфері будівництва — вона сприяла в оформленні інвалідності для жінок потенційних призовників.

Затримання учасника. Фото: СБУ

У Хмельницькій області затримали барбера, який за гроші організував переправлення чоловіків до країн ЄС.

Затримання учасника. Фото: СБУ

Наразі за всіма викритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, що в Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у причетності до схеми з переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Крім того, прикордонники завадили спробі незаконного перетину кордону з Молдовою чотирма українцями. Для цього чоловіки використали поради з Telegram-каналу.