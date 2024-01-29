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СБУ заблокировала пять новых схем для уклонистов — детали

29 января 2024 13:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
СБУ заблокировала пять новых схем для уклонистов — детали
Задержание участника. Фото: СБУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Служба безопасности Украины ликвидировала еще пять схем для уклонения от мобилизации мужчинами призывного возраста. Нелегально попасть за границу можно было за сумму до 10 тыс. долларов.

Об этом сообщает СБУ.

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Организаторов схем для уклонистов удалось задержать в разных регионах Украины.

Они предлагали военнообязанным сбежать в страны ЕС на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.

"Стоимость таких "услуг" оценивали от 3 до 10 тыс. американских долларов. Сумма зависела от срочности и способа бегства", — уточнили в СБУ.

Благодаря разоблачению схемы правоохранителям удалось предотвратить нелегальную переправку за границу более 50 потенциальных призывников.

Так, в Киеве нейтрализована преступная группа, в которую входили два чиновника медучреждений и глава местной общественной организации. Они подделывали заключения врачебных обследований о наличии тяжелых диагнозов, на основании чего мужчинам устанавливали инвалидность.

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Задержание участника. Фото: СБУ

В Черновцах разоблачены три чиновника местных больниц, которые продавали фальшивые медсправки о наличии психических заболеваний.

Чтобы максимально скрыть подлог, организаторы оформляли клиентам госпитализацию и выписки по прохождению стационарного лечения.

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Задержание участника. Фото: СБУ

Во Львове "на горячем" задержали медработницу, которая продавала поддельные заключения медико-социальной экспертизы об установлении групп инвалидности.

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Задержание участника. Фото: СБУ

В Черкасской области разоблачена глава частной компании в сфере строительства — она способствовала в оформлении инвалидности для женщин потенциальных призывников.

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Задержание участника. Фото: СБУ

В Хмельницкой области задержан барбер, который за деньги организовал переправку мужчин в страны ЕС.

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Задержание участника. Фото: СБУ

По всем разоблаченным фактам продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

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Скриншот поста СБУ
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Скриншот поста СБУ
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Скриншот поста СБУ

Напомним, что в Одессе разоблачили мужчину, которого подозревают в причастности к схеме по переправке мужчин призывного возраста за границу.

Кроме того, пограничники помешали попытке незаконного пересечения границы с Молдовой четырьмя украинцами. Для этого мужчины использовали советы по Telegram-каналу.

СБУ
военный призыв
мобилизация
повестки
война в Украине
уклонисты

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