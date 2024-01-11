На Вінниччині прикордонники врятували водолаза, який хотів через Дністер потрапити до Молдови
У Вінницькій області прикордонники витягли з майже крижаної води Дністра 35-річного харків'янина у водолазному гідрокостюмі, який намагався через річку втекти до Молдови. Їм вдалося врятувати з води горе-плавця та відігріти його.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, показавши відео його порятунку з води.
Через Дністер до Молдови
Порушника, який плив Дністром, вдалося відстежити за допомогою дрону. В спробі запобігти нещасному випадку та правопорушенню, прикордонники задіяли моторний човен та врятували його, після чого доставили у підрозділ, де надали допомогу, обігріли та напоїли чаєм.
"За спробу незаконного перетинання кордону стосовно нього складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справу скеровано до суду", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що раніше на Закарпатті прикордонники витягнули з Тиси напівпритомного чоловіка. Температура води була крижаною, і ухилянт перебував у важкому стані. Також не так давно Держприкордонслужба затримала організатора оборудки, який переправляв ухилянтів до Румунії. За свої послуги він взяв 13 тисяч євро.
А перед цим один блогер-ухилянт в прямому ефірі намагався перетнути Тису, аби нелегально дістатись Угорщини. Однак йому завадила холодна вода, страх перед смертю та прикордонники.
Читайте Новини.LIVE!