Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow На Вінниччині прикордонники врятували водолаза, який хотів через Дністер потрапити до Молдови arrow

На Вінниччині прикордонники врятували водолаза, який хотів через Дністер потрапити до Молдови

11 січня 2024 23:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Вінниччині прикордонники врятували водолаза, який хотів через Дністер потрапити до Молдови
Прикордонники з затриманим. Фото: ДПСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Вінницькій області прикордонники витягли з майже крижаної води Дністра 35-річного харків'янина у водолазному гідрокостюмі, який намагався через річку втекти до Молдови. Їм вдалося врятувати з води горе-плавця та відігріти його.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, показавши відео його порятунку з води.

Читайте також:

Через Дністер до Молдови

Порушника, який плив Дністром, вдалося відстежити за допомогою дрону. В спробі запобігти нещасному випадку та правопорушенню, прикордонники задіяли моторний човен та врятували його, після чого доставили у підрозділ, де надали допомогу, обігріли та напоїли чаєм.

"За спробу незаконного перетинання кордону стосовно нього складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справу скеровано до суду", — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше на Закарпатті прикордонники витягнули з Тиси напівпритомного чоловіка. Температура води була крижаною, і ухилянт перебував у важкому стані. Також не так давно Держприкордонслужба затримала організатора оборудки, який переправляв ухилянтів до Румунії. За свої послуги він взяв 13 тисяч євро.

А перед цим один блогер-ухилянт в прямому ефірі намагався перетнути Тису, аби нелегально дістатись Угорщини. Однак йому завадила холодна вода, страх перед смертю та прикордонники.

Молдова
Україна
прикордонники
Дністер
Вінницька область
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

Актуальне по темі