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В Винницкой области пограничники спасли водолаза, который хотел через Днестр попасть в Молдову

11 января 2024 23:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Винницкой области пограничники спасли водолаза, который хотел через Днестр попасть в Молдову
Пограничники с задержанным. Фото: ГПСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Винницкой области пограничники вытащили из почти ледяной воды Днестра 35-летнего харьковчанина в водолазном гидрокостюме, который пытался через реку сбежать в Молдову. Им удалось спасти из воды горе-пловца и отогреть его.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, показав видео его спасения из воды.

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Нарушителя, который плыл по Днестру, удалось отследить с помощью дрона. В попытке предотвратить несчастный случай и правонарушение, пограничники задействовали моторную лодку и спасли ее, после чего доставили в подразделение, где оказали помощь, обогрели и напоили чаем.

"За попытку незаконного пересечения границы в отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направлено в суд", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее на Закарпатье пограничники вытащили из Тисы полуобморочного мужчину. Температура воды была ледяной, и уклонист находился в тяжелом состоянии. Также недавно Госпогранслужба задержала организатора сделки, который переправлял уклонистов в Румынию. За свои услуги он взял 13 тысяч евро.

А перед этим один блогер-уклонист в прямом эфире пытался пересечь Тису, чтобы нелегально добраться до Венгрии. Однако ему помешала холодная вода, страх перед смертью и пограничники.

Молдова
Украина
пограничники
Днестр
Винницкая область
уклонисты

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