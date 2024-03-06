СБУ розшукала на Херсонщині колаборантку, яка примусово видавала російські паспорти українцям

Затримана колаборантка. Фото: СБУ

СБУ викрила ще одну спільницю ворога, яка співпрацювала з агресором під час окупації Херсона. Вона примусово видавала російські паспорти мешканцям міста.

Про це повідомила Служба безпеки України у своєму Telegram в середу, 6 березня.

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Подробиці діяльності

Коли місто потрапило під контроль окупантів, вона висловлювала їм підтримку. В червні 2022 року колаборантка приєдналася до окупаційного "головного управління мвс" в Херсонській області.

Там їй дали "посаду" інспектора відділу з питань громадянства. Поплічниця загарбників займалася оформленням окупаційних документів щодо примусового виселення українців.

До того ж фігурантка займалася нелегальною "паспортизацією" жителів Херсона.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Після визволення правобережної частини Херсона колаборантка не покинула місто, але змінила адресу та переселилася до квартири друзів. Так вона намагалася сховатися та уникнути відповідальності.

Проте, співробітники СБУ, зібравши достатньо свідчень про її незаконну діяльність, знайшли її місцеперебування.

Що загрожує колаборантці

Зараз їй оголошено про підозру у колабораційній діяльності. Фігурантка знаходиться під арештом без можливості внести заставу. Продовжується слідство. Злочинниці загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Стабілізаційні дії проводили співробітники СБУ в Херсонській області разом з Національною поліцією під процесуальним керуванням обласної прокуратури.

Нагадуємо, що на Миколаївщині судитимуть колаборанта, який коригував ракетні удари РФ.

Раніше ми писали, що у Харкові викрили посадовицю університету, яка шукала слабкі місця в обороні ЗСУ.