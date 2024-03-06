СБУ разыскала в Херсонской области коллаборантку, которая выдавала российские паспорта украинцам

Задержаная коллаборантка. Фото: СБУ

СБУ разоблачила еще одну сообщницу врага , которая сотрудничала с агрессором во время оккупации Херсона. Она принудительно выдавала российские паспорта жителям города.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в своем Telegram в среду, 6 марта.

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Подробности деятельности

Когда город попал под контроль оккупантов, она выражала им поддержку. В июне 2022 года коллаборантка присоединилась к оккупационному "главному управлению мвс" в Херсонской области.

Там ей дали "должность" инспектора отдела по гражданству. Приспешница захватчиков занималась оформлением оккупационных документов о принудительном выселении украинцев.

К тому же, фигурантка занималась нелегальной "паспортизацией" жителей Херсона.

Сообщение СБУ. Фото: скриншот

После освобождения правобережной части Херсона коллаборантка не покинула город, но сменила адрес и переселилась в квартиру друзей. Так она пыталась скрыться и избежать ответственности.

Однако сотрудники СБУ, собрав достаточное количество свидетельств о ее незаконной деятельности, нашли ее местонахождение.

Что угрожает коллаборантке

Сейчас ей объявлено о подозрении в коллаборационной деятельности. Фигурантка находится под арестом без возможности внести залог. Продолжается следствие. Преступнице грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Стабилизационные действия проводились сотрудниками СБУ в Херсонской области вместе с Национальной полицией под процессуальным управлением областной прокуратуры.

Напоминаем, что в Николаевской области будут судить коллаборанта, корректировавшего ракетные удары РФ.

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