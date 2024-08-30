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СБУ повідомила про підозру Путінському ставленику, який керує окупованими регіонами України

30 серпня 2024 14:21
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
СБУ висунула підозру Сергію Кірієнку який керує окупованими регіонами в Україні
Перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кірієнко. Фото: росЗМІ
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Служба безпеки України повідомила про підозру кремлівському посадовцю, який стежить за діяльністю гауляйтерів на окупованих територіях України. Йдеться про заступника керівника адміністрації президента Росії Сергія Кірієнка.

Про це 30 серпня повідомила пресслужба СБУ.

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Підозра СБУ Сергію Кірієнку

Працівники СБУ зібрали доказові базу на Сергія Кірієнка, який вже декілька років сприяє війні Росії проти України та виконує вказівки Володимира Путіна. 

Кірієнко має довіру Путіна та входить в коло найближчого оточення російського диктатора.

Відомо, що з 24 лютого 2022 року, Володимир Путін призначив Сергія Кірієнка куратором тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Він контролює там й "кадрові" питання, а також все, що стосується примусової інтеграції захоплених російськими військами територій у "законодавче поле" Росії.

Зокрема, за матеріалами СБУ саме Кірієнко брав безпосередню участь в організації псевдореферендумів та ніс відповідальність за підсумки так званого голосування. 

Леонід Пасічник, Володимир Сальдо та Денис Пушилін восени 2023 року особисто отримали від Кірієнка "документи" щодо їх призначення на посади очільників місцевих окупаційних адміністрацій РФ. 

Окрім того, підозрюваний курує ЗМІ на окупованих територіях, що регулярно поширюють пропаганду, нав'язуючи ідеологію рашизму. 

Які підозри оголосила СБУ Кірієнку

За підсумками наявних матеріалів, Служба безпеки України оголосила Сергію Кірієнку підозру одразу за кількома статтями:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни);
  • ч. 2 ст. 110 (публічні заклики до умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені особою, яка є представником влади, повторно);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, а також заперечення тимчасової окупації частини території України та глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України, вчинені службовою особою повторно з використанням ЗМІ);
  • чч. 1, 2 ст. 332-2 (перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави поза пунктами пропуску через державний кордон України вчинене повторно).

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