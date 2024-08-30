СБУ выдвинула подозрение Сергею Кириенко, управляющему оккупированными регионами в Украине

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении кремлевскому чиновнику, следящему за деятельностью гауляйтеров на оккупированных территориях Украины. Речь идет о замглавы администрации президента России Сергея Кириенко.

Об этом 30 августа сообщила пресс-служба СБУ.

Читайте также:

Подозрение СБУ Сергею Кириенко

Сотрудники СБУ собрали доказательную базу на Сергея Кириенко, который уже несколько лет способствует войне России против Украины и выполняет указания Владимира Путина.

У Кириенко есть доверие Путина и входит в круг ближайшего окружения российского диктатора.

Известно, что с 24 февраля 2022 года Владимир Путин назначил Сергея Кириенко куратором временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Он контролирует там и "кадровые" вопросы, а также все, что касается принудительной интеграции захваченных российскими войсками территорий в "законодательное поле" России.

В частности, по материалам СБУ именно Кириенко непосредственно участвовал в организации псевдореферендумов и нес ответственность за итоги так называемого голосования.

Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Денис Пушилин осенью 2023 года лично получили от Кириенко "документы" по их назначению на должности глав местных оккупационных администраций РФ.

Кроме того, подозреваемый курирует СМИ на оккупированных территориях, регулярно распространяющих пропаганду, навязывая идеологию рашизма.

Какие подозрения объявила СБУ Кириенко

По итогам имеющихся материалов, Служба безопасности Украины объявила Сергею Кириенко подозрение сразу по нескольким статьям: