Санду відповіла, як можна вирішити питання з Придністровʼям

Президентка Молдови Мая Санду. Фото: скриншот з відео

Президентка Молдови Мая Санду розповіла, як можна вирішити питання з Придністровʼям. За її словами, Україна ніколи не пропонувала допомогу.

Про це Мая Санду розповіла в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю у вівторок, 7 травня.

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Санду наголосила, що від офіційних осіб України не було пропозиції Молдові вирішити питання з Придністровʼям.

"Не було такої пропозиції і ми завжди говорили і будемо говорити, що для нас вирішення Придністровського конфлікту тільки мирним шляхом", — зазначила вона.

За її словами, Молдова не погодиться на військове вирішення конфлікту.

Нагадаємо, 5 квітня у Придністров'ї заявили, що безпілотник атакував військову частину. Там зазначили, що вона розташована за 6 км від кордону з Україною.

Також у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України відповіли на заяву так званого міністерства держбезпеки невизнаного Придністров'я про дрон-камікадзе, який атакував військову частину "міністерства оборони ПМР" поблизу придністровсько-українського кордону. Україна точно не причетна до цього, стверджують у ГУР.