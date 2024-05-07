Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Санду відповіла, як можна вирішити питання з Придністровʼям arrow

Санду відповіла, як можна вирішити питання з Придністровʼям

7 травня 2024 13:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Санду відповіла, як можна вирішити питання з Придністровʼям
Президентка Молдови Мая Санду. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президентка Молдови Мая Санду розповіла, як можна вирішити питання з Придністровʼям. За її словами, Україна ніколи не пропонувала допомогу.

Про це Мая Санду розповіла в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю у вівторок, 7 травня.

Читайте також:

Розв'язання питання з Придністровʼям

Санду наголосила, що від офіційних осіб України не було пропозиції Молдові вирішити питання з Придністровʼям. 

"Не було такої пропозиції і ми завжди говорили і будемо говорити, що для нас вирішення Придністровського конфлікту тільки мирним шляхом", — зазначила вона.

За її словами, Молдова не погодиться на військове вирішення конфлікту.

Нагадаємо, 5 квітня у Придністров'ї заявили, що безпілотник атакував військову частину. Там зазначили, що вона розташована за 6 км від кордону з Україною.

Також у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України відповіли на заяву так званого міністерства держбезпеки невизнаного Придністров'я про дрон-камікадзе, який атакував військову частину "міністерства оборони ПМР" поблизу придністровсько-українського кордону. Україна точно не причетна до цього, стверджують у ГУР. 

Молдова
Україна
Придністров'я
президент
Мая Санду

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень