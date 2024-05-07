Санду ответила, как можно решить вопрос с Приднестровьем

Президент Молдовы Майя Санду. Фото: скриншот с видео

Президент Молдовы Майя Санду рассказала, как можно решить вопрос с Приднестровьем. По ее словам, Украина никогда не предлагала помощь.

Об этом Майя Санду рассказала в интервью российскому журналисту Юрию Дудю во вторник, 7 мая.

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Решение вопроса с Приднестровьем

Санду подчеркнула, что от официальных лиц Украины не было предложения Молдове решить вопрос с Приднестровьем.

"Не было такого предложения и мы всегда говорили и будем говорить, что для нас разрешение Приднестровского конфликта только мирным путем", — отметила она.

По ее словам, Молдова не согласится на военное разрешение конфликта.

Напомним, 5 апреля в Приднестровье заявили, что беспилотник атаковал воинскую часть. Там отметили, что она расположена в 6 км от границы с Украиной.

Также в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины ответили на заявление так называемого министерства госбезопасности непризнанного Приднестровья о дроне-камикадзе, который атаковал воинскую часть "министерства обороны ПМР" вблизи приднестровско-украинской границы. Украина точно не имеет отношения к этому, утверждают в ГУР.