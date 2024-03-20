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Салліван розповів, чи отримає Україна ATACMS

20 березня 2024 21:37
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Салліван розповів, чи отримає Україна ATACMS
Джейк Салліван та Андрій Єрмак на прес-конференції. Фото: Новини.LIVE
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван провів у Києві конструктивні дискусії про те, як допомога США може бути якомога ефективнішою. Також йшлося про можливість поставки далекобійних ракет ATACMS.

Про це Джейк Салліван заявив під час спільної прес-конференції з Андрієм Єрмаком.

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Підтримка від США

Джейк Салліван у Києві заявив, що наразі конкретної інформації щодо поставок далекобійних ракет ATACMS немає.

"Коли нам буде чим поділитися, ми обов'язково про це повідомимо. Але скажу, що ми провели дуже конструктивні дискусії про нашу військову підтримку і можливості, необхідні для того, щоб ця підтримка була якомога ефективнішою", — повідомив радник президента США з питань нацбезпеки.

Водночас Салліван наголосив, що Росія вже програла цю війну, намагаючись стерти Україну з мапи та викреслити з історії.

"Вона зазнала невдачі під час штурму столиці, тому що українці піднялися і захистили її. Вона не змогла розчавити демократично обрану владу України… Зрештою, ми повинні побачити обставини, за яких Україна більше не страждатиме від російської загрози, і де вона може бути не лише вільною і незалежною, але й безпечною і захищеною. Це те, над чим ми будемо працювати", — додав Джейк Салліван.

Нагадаємо, 19 березня на американській авіаційній базі Рамштайн у Німеччині відбулося чергове, уже 20-те засідання контактної групи, яка займається допомогою Україні.

Також зазначимо, що речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив, що Сполучені Штати не відправлятимуть війська до України.

США
зброя
Андрій Єрмак
військова допомога
Джейк Салліван

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