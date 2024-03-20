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Салливан рассказал, получит ли Украина ATACMS

20 марта 2024 21:37
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Салливан рассказал, получит ли Украина ATACMS
Джейк Салливан и Андрей Ермак на пресс-конференции. Фото: Новости.
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан провел в Киеве конструктивные дискуссии о том, как помощь США может быть более эффективной. Речь также шла о возможности поставки дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом Джейк Салливан заявил во время совместной пресс-конференции с Андреем Ермаком.

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Поддержка от США

Джейк Салливан в Киеве заявил, что пока конкретной информации о поставках дальнобойных ракет ATACMS нет.

"Когда нам будет чем поделиться, мы обязательно об этом сообщим. Но скажу, что мы провели очень конструктивные дискуссии о нашей военной поддержке и возможностях, необходимых для того, чтобы эта поддержка была как можно более эффективной", — сообщил советник президента США по вопросам нацбезопасности.

В то же время Салливан подчеркнул, что Россия уже проиграла эту войну, пытаясь стереть Украину с карты и вычеркнуть из истории.

"Она потерпела неудачу во время штурма столицы, потому что украинцы поднялись и защитили ее. Она не смогла раздавить демократически избранную власть Украины… В конце концов, мы должны увидеть обстоятельства, при которых Украина больше не будет страдать от российской угрозы, и где она может быть не только свободной и независимой, но и безопасной и защищенной. Это то, над чем мы будем работать", — добавил Джейк Салливан.

Напомним, 19 марта на американской авиационной базе Рамштайн в Германии состоялось очередное, уже 20-е заседание контактной группы, занимающейся помощью Украины.

Также отметим, что спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты не будут отправлять войска в Украину.

США
оружие
Андрей Ермак
военная помощь
Джейк Салливан

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