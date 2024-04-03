Румунія хоче узаконити військове втручання в інші країни для захисту своїх громадян

Збройні сили Румунії. Фото: Alamy Stock Photo

Міністерство оборони Румунії винесло на обговорення громадян законопроєкт про національну оборону країни. Документ передбачає військове втручання за межами території держави, якщо є загроза життю громадян Румунії.

Про це повідомляє румунське видання adevarul.ro у вівторок, 2 квітня.

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У румунському Міноборони зазначили, в разі ухвалення відповідного закону країна, окрім введення військ на територію інших держав, зможе застосовувати й інші види втручання для протидії цим гібридним загрозам. Проте таке втручання можливе лише за ініціативою президентом Румунії та схвалення Вищої ради національної оборони.

Крім того, є пропозиція щодо рішення про координацію сил безпеки в разі виникнення збройного конфлікту, зокрема:

першочергову мобілізацію працівників поліції;

створення Національного військового командного центру;

оперативне об'єднання ЗС Румунії, НАТО та ЄС.

"Цей аспект відображає обов'язки, які Румунія взяла на себе як член цих організацій, підкреслюючи її тверду відданість міжнародним стандартам співробітництва у сфері безпеки", — наголошує видання.

Що таке військова інтервенція

Як відомо, військова інтервенція передбачає втручання військових сил однієї або кількох країн у військовий конфлікт, що відбувається в іншій державі. Інтервенція спрямована на зупинення війни, захист прав людини та запобігання геноциду, і може бути здійснена як однією країною, так і міжнародною спільнотою.

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