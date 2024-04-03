Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Румунія хоче узаконити військове втручання в інші країни для захисту своїх громадян arrow

Румунія хоче узаконити військове втручання в інші країни для захисту своїх громадян

3 квітня 2024 02:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Румунія хоче узаконити військове втручання в інші країни для захисту своїх громадян
Збройні сили Румунії. Фото: Alamy Stock Photo
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністерство оборони Румунії винесло на обговорення громадян законопроєкт про національну оборону країни. Документ передбачає військове втручання за межами території держави, якщо є загроза життю громадян Румунії. 

Про це повідомляє румунське видання adevarul.ro у вівторок, 2 квітня.

Читайте також:

Румунія має намір узаконити військову інтервенцію

У румунському Міноборони зазначили, в разі ухвалення відповідного закону країна, окрім введення військ на територію інших держав, зможе застосовувати й інші види втручання для протидії цим гібридним загрозам. Проте таке втручання можливе лише за ініціативою президентом Румунії та схвалення Вищої ради національної оборони.

Крім того, є пропозиція щодо рішення про координацію сил безпеки в разі виникнення збройного конфлікту, зокрема:

  • першочергову мобілізацію працівників поліції;
  • створення Національного військового командного центру;
  • оперативне об'єднання ЗС Румунії, НАТО та ЄС.

"Цей аспект відображає обов'язки, які Румунія взяла на себе як член цих організацій, підкреслюючи її тверду відданість міжнародним стандартам співробітництва у сфері безпеки", — наголошує видання.

Що таке військова інтервенція 

Як відомо, військова інтервенція передбачає втручання військових сил однієї або кількох країн у військовий конфлікт, що відбувається в іншій державі. Інтервенція спрямована на зупинення війни, захист прав людини та запобігання геноциду, і може бути здійснена як однією країною, так і міжнародною спільнотою.

Нагадаємо, що в Франції оголосили про підвищену загрозу терористичних нападів на населення. Ціллю терористів можуть стати туристичні об'єкти, великі заходи та громадські місця.

Також ми повідомляли, що військовий експерт Роман Світан пояснив, чи допоможуть США Європі у випадку агресії з боку Росії.

Міноборони
закон
Румунія
військові
законопроєкт
загроза

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК