Румыния хочет узаконить военное вмешательство в другие страны для защиты своих граждан

Вооруженные силы Румынии. Фото: Alamy Stock Photo

Министерство обороны Румынии вынесло на обсуждение граждан законопроект о национальной обороне страны. Документ предусматривает военное вмешательство вне территории государства, если есть угроза жизни граждан Румынии.

Об этом сообщает румынское издание adevarul.ro во вторник, 2 апреля.

Читайте также:

Румыния намерена узаконить военную интервенцию

В румынском Минобороны отметили, что в случае принятия соответствующего закона страна, кроме ввода войск на территорию других государств, сможет применять и другие виды вмешательства для противодействия этим гибридным угрозам. Однако такое вмешательство возможно только по инициативе президента Румынии и одобрения Высшего совета национальной обороны.

Кроме того, есть предложение о координации сил безопасности в случае возникновения вооруженного конфликта, в частности:

первоочередную мобилизацию работников полиции;

создание Национального военного командного центра;

оперативное объединение ВС Румынии, НАТО и ЕС.

"Этот аспект отражает обязанности, которые Румыния взяла на себя как член этих организаций, подчеркивая ее твердую приверженность международным стандартам сотрудничества в сфере безопасности", — отмечает издание.

Что такое военная интервенция

Как известно, военная интервенция предусматривает вмешательство военных сил одной или нескольких стран в военный конфликт, происходящий в другом государстве. Интервенция направлена на остановку войны, защиту прав человека и предотвращение геноцида, и может быть осуществлена как одной страной, так и международным сообществом.

Напомним, что во Франции объявили о повышенной угрозе террористических нападений на население. Целью террористов могут стать туристические объекты, большие мероприятия и общественные места.

Также мы сообщали, что военный эксперт Роман Свитан объяснил, помогут ли США Европе в случае агрессии со стороны России.