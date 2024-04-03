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Румыния хочет узаконить военное вмешательство в другие страны для защиты своих граждан

3 апреля 2024 02:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Румыния хочет узаконить военное вмешательство в другие страны для защиты своих граждан
Вооруженные силы Румынии. Фото: Alamy Stock Photo
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министерство обороны Румынии вынесло на обсуждение граждан законопроект о национальной обороне страны. Документ предусматривает военное вмешательство вне территории государства, если есть угроза жизни граждан Румынии.

Об этом сообщает румынское издание adevarul.ro во вторник, 2 апреля.

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В румынском Минобороны отметили, что в случае принятия соответствующего закона страна, кроме ввода войск на территорию других государств, сможет применять и другие виды вмешательства для противодействия этим гибридным угрозам. Однако такое вмешательство возможно только по инициативе президента Румынии и одобрения Высшего совета национальной обороны.

Кроме того, есть предложение о координации сил безопасности в случае возникновения вооруженного конфликта, в частности:

  • первоочередную мобилизацию работников полиции;
  • создание Национального военного командного центра;
  • оперативное объединение ВС Румынии, НАТО и ЕС.

"Этот аспект отражает обязанности, которые Румыния взяла на себя как член этих организаций, подчеркивая ее твердую приверженность международным стандартам сотрудничества в сфере безопасности", — отмечает издание.

Что такое военная интервенция

Как известно, военная интервенция предусматривает вмешательство военных сил одной или нескольких стран в военный конфликт, происходящий в другом государстве. Интервенция направлена на остановку войны, защиту прав человека и предотвращение геноцида, и может быть осуществлена как одной страной, так и международным сообществом.

Напомним, что во Франции объявили о повышенной угрозе террористических нападений на население. Целью террористов могут стать туристические объекты, большие мероприятия и общественные места.

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Минобороны
закон
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