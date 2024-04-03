Румыния хочет узаконить военное вмешательство в другие страны для защиты своих граждан
Министерство обороны Румынии вынесло на обсуждение граждан законопроект о национальной обороне страны. Документ предусматривает военное вмешательство вне территории государства, если есть угроза жизни граждан Румынии.
Об этом сообщает румынское издание adevarul.ro во вторник, 2 апреля.
Румыния намерена узаконить военную интервенцию
В румынском Минобороны отметили, что в случае принятия соответствующего закона страна, кроме ввода войск на территорию других государств, сможет применять и другие виды вмешательства для противодействия этим гибридным угрозам. Однако такое вмешательство возможно только по инициативе президента Румынии и одобрения Высшего совета национальной обороны.
Кроме того, есть предложение о координации сил безопасности в случае возникновения вооруженного конфликта, в частности:
- первоочередную мобилизацию работников полиции;
- создание Национального военного командного центра;
- оперативное объединение ВС Румынии, НАТО и ЕС.
"Этот аспект отражает обязанности, которые Румыния взяла на себя как член этих организаций, подчеркивая ее твердую приверженность международным стандартам сотрудничества в сфере безопасности", — отмечает издание.
Что такое военная интервенция
Как известно, военная интервенция предусматривает вмешательство военных сил одной или нескольких стран в военный конфликт, происходящий в другом государстве. Интервенция направлена на остановку войны, защиту прав человека и предотвращение геноцида, и может быть осуществлена как одной страной, так и международным сообществом.
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