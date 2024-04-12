Зеленский выступил перед участниками Всемирного конгресса украинцев

Владимир Зеленский на встрече Всемирного конгресса украинцев. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном конгрессе украинцев. Он отметил, что сейчас главной задачей является защита жизни людей от российского террора.

Об этом Зеленский заявил в пятницу, 12 апреля.

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Что сказал президент

"В каждой общине — свои потребности. Но все мы должны помнить о главной потребности всего нашего государства сейчас и каждого украинца. Мы должны остановить агрессию России и завершить эту войну справедливым миром на своих условиях", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что только победа Украины может восстановить настоящую безопасность для всех, а значит, времени проявлять слабость нет.

"Мы должны максимально защитить жизнь наших людей от российского террора. Способствуйте развитию всех оборонных производств: каждая эффективная разработка, все украинское оружие имеют значение", — сказал глава государства.

Также Зеленский напомнил, что Украина уже может производить мощные дроны, средства РЭБ, артиллерию, технику.

"Всего, что нужно обороне, должно быть максимум. Максимум должен быть и обычной экономической активности, которая дает людям работу и обеспечивает налогами и сборами бюджеты", — добавил Зеленский.

Напоследок Зеленский попросил руководителей общин максимальное внимание на потребности украинских воинов, которые проходят лечение после ранений, и не оставлять на произвол судьбы рожать бойцов, которые дерутся на фронте.

Мировой конгресс украинцев. Фото: Офис президента

Ранее мы писали, что Зеленский встретился в Черновцах с представителями Всемирного конгресса украинцев. Они обсудили активизацию международной поддержки нашей страны.

Также Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, заявившим о выделении 1 млрд евро на военную помощь, и дополнительные 400 млн евро на восстановление энергетики.