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Зеленский выступил перед участниками Всемирного конгресса украинцев

12 апреля 2024 17:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский выступил перед участниками Всемирного конгресса украинцев
Владимир Зеленский на встрече Всемирного конгресса украинцев. Фото: Офис президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном конгрессе украинцев. Он отметил, что сейчас главной задачей является защита жизни людей от российского террора.

Об этом Зеленский заявил в пятницу, 12 апреля.

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"В каждой общине — свои потребности. Но все мы должны помнить о главной потребности всего нашего государства сейчас и каждого украинца. Мы должны остановить агрессию России и завершить эту войну справедливым миром на своих условиях", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что только победа Украины может восстановить настоящую безопасность для всех, а значит, времени проявлять слабость нет.

"Мы должны максимально защитить жизнь наших людей от российского террора. Способствуйте развитию всех оборонных производств: каждая эффективная разработка, все украинское оружие имеют значение", — сказал глава государства.

Также Зеленский напомнил, что Украина уже может производить мощные дроны, средства РЭБ, артиллерию, технику.

"Всего, что нужно обороне, должно быть максимум. Максимум должен быть и обычной экономической активности, которая дает людям работу и обеспечивает налогами и сборами бюджеты", — добавил Зеленский.

Напоследок Зеленский попросил руководителей общин максимальное внимание на потребности украинских воинов, которые проходят лечение после ранений, и не оставлять на произвол судьбы рожать бойцов, которые дерутся на фронте.

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Мировой конгресс украинцев. Фото: Офис президента

Ранее мы писали, что Зеленский встретился в Черновцах с представителями Всемирного конгресса украинцев. Они обсудили активизацию международной поддержки нашей страны.

Также Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, заявившим о выделении 1 млрд евро на военную помощь, и дополнительные 400 млн евро на восстановление энергетики.

Владимир Зеленский
война
украинцы
Украина
президент

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