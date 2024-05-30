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Зеленский отреагировал на смерть боевого медика Ирины Цыбух — вечернее обращение

30 мая 2024 21:00
обновлено: 21:17
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Зеленский отреагировал на смерть боевого медика Ирины Цыбух — вечернее обращение
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть 25-летней боевого медика Ирины Цыбух. Он выразил соболезнования побратимам и родным девушки.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в традиционном вечернем обращении в четверг, 30 мая.

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Вечернее обращение Зеленского

Зеленский рассказал, что вчера на Харьковском направлении погибла боевой медик "Госпитальеров" Ирина Цыбух. Он подчеркнул, что она не только защищала Украину, но и без устали работала над тем, чтобы привлекать других к борьбе и поднимала вопросы уважения к украинским бойцам.

"Мои соболезнования всем собратьям и друзьям, всем близким Ирины, каждому, кто ее знал, и каждому, кого она вдохновляла бороться ради Украины и получать результат ради Украины. Очень важно, чтобы ее дела и усилия всех наших павших героев были продолжены", — добавил президент.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, на Харьковском направлении погибла парамедик Ирина Цыбух с позывным "Чека". Обстоятельства гибели не сообщают. Сказано только, что это произошло во время ротации. "Госпитальер" погибла за несколько дней до своего Дня рождения.

Также во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба — первый заместитель командира авиационной эскадрильи, подполковник Денис Василюк. Он защищал родную землю с начала полномасштабного вторжения русских оккупантов.

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