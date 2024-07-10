Западные санкции прекратили эксплуатацию более 50 российских танкеров

Российский танкер. Фото: росСМИ

Западные санкции в отношении России привели к прекращению эксплуатации более 50 российских танкеров. Раньше они использовались для экспорта нефти по всему миру.

Об этом сообщает Bloomberg в среду, 10 июля.

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"От холодных вод российского Балтийского моря до тихоокеанских берегов Владивостока десятки танкеров, которые ранее перевозили московскую нефть, теперь стоят пустые и бездействующие", — говорится в материале.

По данным Bloomberg, пустые российские танкеры находятся в Балтийском море в порту Усть-Луга, Черном море в Новороссийске, а также у побережья Южной Кореи, в Суэцком канале и на верфях в Китае.

В общей сложности под санкции США, ЕС и Великобритании с октября 2023 года подпали 53 танкера — это 7,5% всех судов, транспортирующих российскую сырую нефть.

В первую неделю июня экспорт российской сырой нефти упал максимально с начала войны в Украине. Он составил 2,67 млн баррелей в сутки против 3,66 барреля неделей ранее.

Уменьшение экспорта может быть обусловлено процессами возобновления работы различных российских нефтеперерабатывающих заводов, подвергшихся атакам дронов, а также снижением добычи нефти в РФ на 360 тысяч баррелей ежедневно.

Факт того, что корабли простаивают, свидетельствует о наличии у Запада механизмов, которые могут помешать транспортировке российской нефти. Отмечается, что почти все из 53 судов не приняли ни один новый груз с октября 2023 года.

"Те немногие, что загрузились, постарались скрыть свою дальнейшую деятельность, прибегая к отключению автоматических систем слежения и перебрасывая грузы с одного судна на другое, оставаясь скрытыми от посторонних глаз", — пишет Bloomberg.

Журналисты отмечают, что санкционные ограничения для танкеров не приводят к увеличению реальных расходов России на перевозку отдельных грузов, поскольку ставки фрахта снижаются.

Напомним, российские миллиардеры получили значительные дивиденды, несмотря на санкции и экономические трудности, обусловленные войной с Украиной. Высокие выплаты объясняются желанием поскорее вывести деньги перед повышением налогов и ограничениями на инвестиции за границу.

Также 9 июля Швейцария расширила перечень санкционных ограничений против России. Теперь под ограничения попадают еще 69 физических лиц и 86 юридических лиц.