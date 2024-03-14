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В Белгородской области РФ раздались взрывы, — росСМИ

14 марта 2024 01:13
обновлено: 01:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Белгородской области РФ раздались взрывы, — росСМИ
Сильный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: flickr.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В российской Белгородской области были слышны взрывы в ночь на четверг, 14 марта. Якобы работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Взрывы в Белгородской области 14 марта

По данным соцсетей, в Белгородской области шумно. Пишут, что, по предварительной информации, работает ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Белгородский осведомитель"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Белгородский осведомитель"

Что известно о взрывах в России

Напомним, что утром в среду, 13 марта, в российской Рязани гремели взрывы из-за атаки беспилотников. В результате произошел пожар на нефтебазе.

Также мы писали, что было шумно в российском Волгодонске Ростовской области. Сообщалось о "работе ПВО" по "неизвестным беспилотникам".

Добавим, что взрывы раздавались в Москве во вторник, 12 марта. Местные власти сообщали об атаке БпЛА.

взрыв
ПВО
Белгородская область
Россия

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