В Белгородской области РФ раздались взрывы, — росСМИ

Сильный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: flickr.com

В российской Белгородской области были слышны взрывы в ночь на четверг, 14 марта. Якобы работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Взрывы в Белгородской области 14 марта

По данным соцсетей, в Белгородской области шумно. Пишут, что, по предварительной информации, работает ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Белгородский осведомитель"

Что известно о взрывах в России

Напомним, что утром в среду, 13 марта, в российской Рязани гремели взрывы из-за атаки беспилотников. В результате произошел пожар на нефтебазе.

Также мы писали, что было шумно в российском Волгодонске Ростовской области. Сообщалось о "работе ПВО" по "неизвестным беспилотникам".

Добавим, что взрывы раздавались в Москве во вторник, 12 марта. Местные власти сообщали об атаке БпЛА.